Cum a „vopsit” propaganda ceaușistă pierderea celui mai important sprijin economic american

Se spune că Nicolae Ceaușescu s-a ridicat economic prin apropierea de americani. A primit în 1975, Clauza națiunii celei mai favorizate de care a beneficiat 13 ani. Aflând că americanii voiau să o ridice, Nicolae Ceaușescu a decis să anunțe public renunțarea la aceasta. Americanii solicitaseră respectarea drepturilor omului drept condiția sine qua non a păstrării Clauzei de către România. Foarte mulți români fuseseră închiși pentru că încercaseră să treacă ilegal frontierele în Ungaria sau Iugoslavia. Alții decedaseră în timpul periculoasei tentative. Alții, ajunși în aceste țări au fost repatriați forțat. Au fost destui care au ajuns în Occident și arătaseră public cum se trăia în România.

Tratatamentul preferențial acordat prin Clauza acordată de SUA în 1975, a însemnat că România avea acces la tehnologie de ultimă generație, la credite cu dobânzi atractive și termeni rezonabili de rambursare. Singura condiție pusă de americani era ca țara beneficiară să acorde drept de liberă circulație propriilor cetățeni.

Dar oare ce l-a determinat pe Ceaușescu să ia această decizie păguboasă? Rambursarea datoriei externe apăsa greu pe economia României care era „pe avarie”. Alesese să renunțe la ceva ce l-ar fi ajutat în loc să revizuiască un aspect dur al politicii sale. Clauza națiunii celei mai favorizate fusese o performanță absolută în 1975. 13 ani mai târziu, însă, liderul de la București a ales să renunțe la ea. Nu-i mai era de folos. Mai important era orgoliul lui.

Bancul este unul sec și circula în comunism. Se spune că la Radio Erevan întreba cineva: „Este adevărată că în măcelăriile sovietice, dacă pui cinci ruble, cumperi un elefant? Stimate ascultător, este adevărat dar carnea de elefant provoacă indigestie! Dacă mai pui încă cinci ruble cumperi un pui de găină”.

Ceaușescu știa că americanii îi vor retrage clauza fiindcă existau semnale de la spionii pe care-i avea în SUA. Știa și că va fi notificat oficial de către ambasadorul american de la București. A decis, evident, să renunțe el primul la ea. Ca de obicei, pe 25 februarie 1988, a informat CPex asupra deciziei sale. Ceaușescu spune că știa de la ambasadorul american că România avea câtev lucruri de îndeplinit. Evident, ca și în discuțiile cu Gorbaciov, Ceaușescu susținea că el deja făcuse ce i se cerea. Ca să nu fie slab în fața CPex, dictatorul spune că americanii au probleme economice. Trimisese o scrisoare Administrației Reagan în care invoca principiul reciprocității economice.

Nicolae Ceaușescu a anunțat oficial Washingtonul asupra deciziei de renunțare la 26 februarie 1988. În 1988, deja el nu mai avea de gând să împrumute un cent de nicăieri. În plus, considera că avea tehnologie câtă trebuia. Se baza pe statele africane, asiatice și sud-americane pentru exporturi chiar și barter.

Evident, știa că va pierde, dar a ales să facă primul pas din orgoliu. Nu voia în ruptul capului să lase românii să părăsească „raiul socialist” pentru „iadul capitalist”.