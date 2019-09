03 septembrie

Cum a scăpat Donald Trump de ”cârtița” care îl facea de râs în presă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 3 septembrie s-au născut Charlie Sheen, Urho Kekkonen, Pietro Locatelli, Maria Ciobanu, Marina Voica, Ovidiu Drâmbă, Pavel Dan.

„Evenimentul Zilei” din 3 septembrie 1941 a fost că 600 prizonieri de război sovietici şi 250 de polonezi au fost ucişi, folosindu-se „camere de gazare”. S-a întâmplat la Auschwitz. Otrava folosită a fost, pentru prima oară în istoria infamiei umane, Zyklon B, un pesticid care prin hidratare dezvolta un gaz lethal din familia cianurei, cam cum urma să fie la Roşia Montană. Folosit în acest scop pentru prima dată. Până la sfârşitul războiului aveau să piară în camerele de gazare un milion două sute de mii de oameni.

Nimeni însă nu v-a spus că „soluţia finală” nu era numai pentru evrei, ţigani, „rase inferioare”, comunişti, homosexuali şi secte religioase. La vila Wannsee, pe 20 ianuarie 1942 când s-au stabilit monstruoasele protocoale, la pagina 682 este o menţiune interesantă: „este de datoria autorităţilor locale în Germania Mare dar şi în toate teritoriile germane să stabilească şi să menţină o ordine şi o disciplină strictă eliminînd vagabonzii şi câinii şi pisicile fără stăpân, mai ales dacă sunt corcituri”.

Poziţia umanităţii faţă de animale a fost de fapt poziţia faţă de etică şi faţă de ea însăşi. Putem să intuim şi prezice soarta unei comunităţi umane după poziţia pe care o are faţă de propriile animale, spunea Carl Gustav Jung.

În actuala confuzie a valorilor spirituale cînd nimeni nu mai ştie exact ce este “bine” şi ce este “rău” separarea dintre umani şi non-umani este unori greu de făcut. Aşa s-a întâmplat în Germania nazistă unde evreii, ţiganii, homosexualii, dar şi căţeii şi pisicile au devenit obiectul unor “experienţe ştiinţifice” greu de imaginat şi imposibil de redat.

O femeie care a supravieţuit faimosului “Block 10” arăta : “eram ca animalele într-o cuşcă”. Iar celebrul, iată şi răul are vârfurile lui, Josef Mengele spunea: ”omul este cel mai ieftin animal de laborator… mai ieftin ca un şoricel alb!”.

În lagărul de la Ravensbruck unde se făceau abominabile experienţe pe oameni, femeile erau numite “iepuraşi” iar bărbaţii “şoricei”. Această identificare a oamenilor cu animalele a fost o politică premeditată nazistă. Ernest Haeckel, un biolog care a devenit în scurt timp vîrful de lance al propagandei rasiale naziste spunea :”…aşa numitele rase inferioare, sunt din punct de vedere psihologic mai aproape de mamifere decât de europeanul civilizat, şi deci trebuie să acordăm o valoare total diferită vieţilor lor”.

Eliminarea deliberată şi discriminatorie a oamenilor şi a animalelor este o practică nazistă inacceptabilă. Pentru aceste crime contra condiţiei umane naziştii vinovaţi au fost spânzuraţi.

Nu sunt un ”iubitor de animale” oare ce idiot a mai scos și această denumire ce pare a descrie ceva cel puțin peiorativ, condamnabil, dacă nu patologic. Sunt un om normal. Oamenii normali iubesc viața, copiii, oamenii, animalele, se bucură de flori și de frumusețea naturii, de o carte bună și o muzică plăcută. Cățeii, pisicile și celelalte animăluțe fac parte din natură. De aceea ne bucură și ne fac mai buni. Problema este cu ceilalți, cei care nu iubesc natura, animalele, florile – acolo este patologia și absența sufletului, acolo este răutatea și lipsa condiției umane. Poate nu au suflet, cu siguranța, aceasta este explicația!

Am pomenit toate aceste pentru că un prieten din Israel mi-a scris că presa cretină, isterică și mincinoasă de stânga, 97% din presă, după Rupert Murdoch, a început o campanie contra patrioților sub sloganul: ”Hitler a avut un câine!”

Dar altceva doream să vă informez. Cum a scăpat Donald Trump de ”cârtița” de la Casa Albă, care îl făcea de râs în fața presei. Două informații au fost vehiculate cu mare plăcere de imbecilii jurnaliști isterici și anarhiști, cu vederi de stânga. Donald Trump o să cumpere Groenlanda și o să explodeze bombe atomice ca să calmeze uraganul Dorian.

Amândouă informațiile sunt ”fake news” negate de POTUS pe Twitter. Dar au fost comunicate aceleiași persoane, asistenta personala Madeleine Westerhout. Poveștile au apărut, imediat în Axios un site ”liberal”. Mai mult, pe același site a apărut în luna februarie programul personal al lui POTUS, ceea ce este un enorm risc de securitate.

Madeleine Westerhout, prinsă în flagrant, a demisionat săptămâna trecută dintr-un post foarte bine plătit și invidiat de toată lumea. Nu a reușit să-și țină gura, țâfna de mahala și ura personală au fost mai importante, hormonul a fost mai tare ca neuronul.

Madeleine a lucrat la campania lui Mitt Rommey în anul 2012, și a plâns, de necaz, când a fost ales Donald Trump. Se pare că îl ura din toată inima pe Donald Trump, care nu este un oarecare idiot liberal, ci un afacerist de succes, care folosește tehnicile vânzătorului de mașini second-hand în marea politică, o premieră absolută. Și… îi merge, spre disperarea cretinilor ”liberali”!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să scriu istoria unui film care nu a avut premiera, încă, dar a cules toate laudele la Shanghai și va fi proiectat la Cannes, anul viitor, hors concurs, ca exemplu, un film extraordinar, ca la Holywood, cum nu se mai fac astăzi! Aveți răbdare, o să fie premiera și în România, în luna noiembrie, de Sf. Mihail și Gavril, dar dintr-o capodoperă de trei ore, varianta românească are puțin peste 90 de minute. Și așa este bine, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi, lucru nobişnuit pentru tine, eşti precaut şi chiar şiret. Păstrezi un atuu pe care să-l foloseşti la momentul potrivit. Şi carisma este bună, aşa că poţi reuşi în ceea ce doreşti. Un ajutor neasteptat. Cineva din anturaj, semn tot de foc sau de pamant te ajuta involuntar sau dezinteresat sa rezolvi o problemă care iti părea ceva foarte greu de rezolvat. Trebuie să alegi cu grija modul de rezolvare a problemelor în familie cat si cu prietenii, în sensul să fie şi pe placul lor!

TAUR Cu toate că eşti imprudent şi de obicei te bazezi pe „încredere”, azi ai noroc! Nimeni nu profită de naivitatea ta. Cei din jur sunt preocupaţi şi au „poker face”. Au şi ei problemele lor! Dimineaţă densă şi obositoare, cu schimbări de ritm. Odihneşte-te mai mult şi evită efectele haosului organizat. Domeniul familiei este aspectat mediocru, fii atent la interpretări greşite, la comunicare. Mare atentie la legaturile amoroase – cineva vrea să te înşele, oare cine?

GEMENI Ai o propunere nouă, sau un proiect mai vechi, care trebuie finalizat. Te comporţi forte politicos şi civilizat, nu vrei să deranjezi pe nimeni, ceea ce este foarte frumos din partea ta! Ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi un pic. Sigur, după orele de program! Schimbarea este necesara si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire. Pentru o parte dintre nativi, in special pentru cei nascuti in a doua perioada a zodiei, ziua este bine aspectata şi norocoasa.

RAC Nu prea te interesează părerea celor din jur, rezultatul contează! Eşti prea tensionat ca să te bucuri de succes. Victoriile fără glorie sunt specialitatea ta, eşti din nou singur în mulţime! Anumite configuratii particulare care tin de stelele fixe se pot interpreta ca fiind producatoare de echilibru si consecventa. Dragostea este usor influenţată de aspectele negative ale lui Venus. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul, în a doua parte a zilei. Este o zi în care trebuie sa te hotarasti. O decizie se impune si parca timpul a început sa vină!

LEU Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie dacă ieşi în oraş. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Este bine sa-ti vezi de treburile tale obişnuite, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuieli insemnate. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii şi duşmanii ştiuti şi neştiuţi.

FECIOARĂ Mici probleme la serviciu. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, eşti un maestru, dar nu pierde din vedere scopul final către care converg amănuntele. Nu amesteca plăcutul cu utilul! Ofera-ti prilejuri de multumire şi satisfactie. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur şi mai ales Luna, indica reuşita si succes. Calatoriile sunt bine aspectate, iar inceputul unor noi proiecte si diversificarea afacerilor sunt sub auspicii favorabile.

BALANŢĂ Domeniul relaţiilor sociale e afectat. Eşti mai puţin nervos, dar sigur, agitat! Încercă să destinzi atmosfera, ceilalţi pot fi recunoscători, pentru că „fericiţi sunt făcătorii de pace”! Sunt o serie de evenimente, însa, provocate de Mercur care până la urmă au o latura comică şi o mare doză de neprevăzut. Tema ta astrala din ziua de astăzi este complexa. Atentie la lucrurile marunte, la detalii! Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene.

SCORPION Înainte de a te arunca cu capul înainte şi să iei o decizie rapidă, încearcă să analizezi şi să înţelegi motivele problemei cu care te confrunţi. Poţi să descoperi că e o situaţie obiectivă! Apar noi actori în joc. Este o perioada in care incerci sa recuperezi unele intarzieri. Intreprindere sortita din start eşecului, pentru ca viata si timpul nu tine seama de programele, termenele si proiectele noastre. Renunta la somnifere si la alte medicamente pe care nu le-a prescris medicul. Sa fie el vinovat, nu tu!

SĂGETĂTOR Ai dezgropat securea războiului şi vrei ca toată lumea să te urmeze! Încearcă să găseşti o soluţie paşnică, fără scandal, negociabilă, pentru că „cine scoate sabia, de sabie va pieri”! Saturn, maximus maleficus, retrograd, aspecteaza disonant, de ceva timp, semnul tău, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Ocoleste orice discutie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

CAPRICORN Conjunctura arată că lucrurile încep să meargă spre bine, la serviciu, acasă sau în domeniul sentimental. Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Timpul parcă zboară! Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” – păstreaza zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare! Discuţii interesante şi, adeseori, astăzi, chiar necesare. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent.

VĂRSĂTOR Astăzi dai semnale clare: cei din jurul tău trebuie să te accepte aşa cum eşti, cu defectele şi calităţile tale, nu eşti dispus la negocieri şi compromisuri! Adevărul e cea mai bună minciună! Fii extrem de scurt in discutiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns! In orice caz trebuie, cu orice pret, sa termini ce ai inceput. Mercur nu mai este afectat, atentie la precizia şi sensul comunicarilor. Nu trebuie sa lasi nimic intamplator, pentru ca totul, tot ce se intampla are logica si filosofia proprie. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele.

PEŞTI Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, peste tot se pare că întâmpini dificultăţi. Dar, eşti aproape de o rezolvare pentru una dintre probleme. Astăzi, un mic efort, haide, că poţi! Horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “investitii, castiguri si realizari”. Si cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viata cotidiana. Incerca sa incepi de pe acum sa-ti organizezi viaţa – este o perioada favorabila pentru interesele tale.

