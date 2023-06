Cum a reușit un pescar italian să pescuiască cel mai mare somn. Are aproape trei metri

În mod remarcabil, pescarul profesionist a agățat captura record după câteva aruncări, înainte de a-și da seama că se afla singur în fața celei mai mari provocări din cariera sa de 23 de ani.

Fără să se descurajeze, Biancardi, care este membru al echipei profesioniste MADCAT, a aflat în scurt timp care era dimensiunea sarcinii, deoarece peștele a început să iasă la suprafață, declanșând o luptă pentru a-l trage spre uscat din barca sa.

A prins peștele, s-a pozat cu el și l-a eliberat

După ce a făcut câteva fotografii cu captura sa pe malul râului Po, în nordul Italiei, pescarul l-a eliberat înapoi în apă „în speranța că (peștele) ar putea oferi unui alt pescar aceeași bucurie pe care mi-a oferit-o mie”.

Pescarul a dezvăluit că a decis să se aventureze pe râu în acea zi după ce inundațiile uriașe din zonă au dus la scăderea nivelului apei.

Pregătindu-se pentru excursie și verificându-și echipamentul ca în orice altă zi, a spus: „Întotdeauna trebuie să fiu 100% sigur că totul este la locul lui dacă un pește de vis va decide să muște din momeala mea”.

Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat s-a dovedit a fi în curând o ocazie istorică cu un „pește preistoric”.

Cum a reacționat când a văzut „monstrul”

„Când a ieșit la suprafață pentru prima dată, mi-am dat seama cu adevărat că am agățat un monstru, adrenalina a început să pompeze puternic și teama de a-l pierde aproape că m-a făcut să intru în panică”, a declarat el pentru Daily Mail. „Eram singur în fața celui mai mare somn pe care l-am văzut vreodată în 23 de ani”.

„Peștele a stat nemișcat câteva secunde înainte de a începe o luptă foarte complicată. Am încercat să îi pun mănuși în gură de două-trei ori, dar era încă prea puternic, am decis să merg în ape puțin adânci încercând să îl prind de la mal și, după câteva încercări, am reușit să îl prind!”

A urmat însă și mai multă dramă, deoarece Biancardi a observat că barca sa neancorată plutea în derivă în curent, în timp ce se odihnea după isprăvile sale.

În schimb, a fost nevoit să înoate rapid după barcă pentru a o salva și a-și recupera bunurile.

După ce a fost asigurat, Biancardi a obținut ajutorul unui prieten la măsurarea somnului pentru a se asigura că într-adevăr era un record.

Recordul mondial pentru un somn capturat este de patru metri

MADCAT a continuat să confirme că specimenul este gata să doboare recordul mondial de lungime al Asociației Internaționale a Peștilor de Vânătoare (IGFA) pentru toate tipurile de pescuit.

Actualul deținător al recordului este Attila Zsedely, care a mai scos un pește din același râu în 2010.

Cu toate acestea, deoarece Biancardi și-a eliberat captura, aceasta nu va conta în ceea ce privește acest record, deși este cu 40 cm mai mare decât cea a lui Zsedely.

Cu toate acestea, aceasta va îndeplini cerințele IGFA privind capturarea și eliberarea, depășind recordul anterior cu 4 cm. (Sursa: Express.Co.Uk).