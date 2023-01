Cum a reușit Olanda să scape de câinii vagabonzi. Modelul ar putea fi împrumutat și în România

Cazul femeii ucise de câini pe malul lacului Morii a șocat întreaga țară. Ana Oroș a fost efectiv sfâșiată de maidanezi în plină zi. A fost atacată și anul trecut exact în același loc. În ciuda sesizărilor repetate cu privire la pericolul reprezentat de maidanezi, autoritățile nu au luat nicio măsură. În plus, acum își pasează reciproc răspunderea pentru tragedie.

Problema câinilor maidanezi nu este una nouă, iar Ana Oroș nu a fost prima victimă. Autoritățile nu au învățat însă din greșelile din anii trecuți, nu au luat măsuri, iar străzile continuă să fie pline de maidanezi agresivi.

Animale abandonate

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în lume există peste 200 de milioane de câini fără stăpân, dar majoritatea sunt în Europa de Est. Tot mai multe animale de companiae sunt abandonate pe străzi. Acestea nu sunt sterilizate și ajung să se înmulțească în mod necontrolat.

„Motivul principal pentru numărul mare de câini fără stăpân, dar și de pisici este legat de abandon. Majoritatea câinilor și pisicilor pe care îi vedem pe străzi au fost la un moment dat animalele de companie ale cuiva.

Un alt motiv ține de faptul că oamenii nu sterilizează animalele. Așa că mulți dintre câini ajung pe stradă și se reproduc. Câinii au o rată mare de reproducere. O femelă poate avea 20 de căței în fiecare an. Așa că vă puteți da seama cât de repede pot scăpa lucrurile de sub control”, a spus Manuela Rowlings, șefa departamentului „Stray Dogs at Four Paws”, în cadrul unui interviu pentru CGTN Europe.

Modelul Olandei

Olanda s-a confruntat în trecut cu o adevărată „invazie“ a câinilor fără stăpân. În secolul al XIX-lea, dim cauza unei epidemii de rabie, oamenii și-au abandonat animalele de companie pe străzi că teamă că se vor înbolnăvi. În 1864 a fost înființată Societatea Olandeză pentru Protecția Animalelor, iar un secol mai târziu avea să intre în vigoare o lege strictă privind protecția animalelor de companie.

Aceasta prevede că o persoană care maltratează un animal riscă trei ani de închisoare și o amendă de peste 15.000 de euro. Tot Olanda a implementat un program guvernamental de sterilizare a câinilor. Costurile procedurii sunt suportate de stat.

O altă metodă care a dus la reducerea numărului de maidanezi a fost creșterea uriașă a prețurilor câinilor și pisicilor în magazinele de profil. În acest mod oamenii au fost încurajați să adopte animalele din adăposturi, potrivit euronews.ro.