Noi dezvăluiri despre femeia ucisă de haita de câini: „Nu mai avea piele pe cap, lipseau bucăți de carne din mâini și picioare”

Ana Maita, o cunoscută activistă, cere demisia lui Nicușor Dan, după ce o femeie, mama unui copil, a fost ucisă de câini, în București, în zona Lacului Morii. Mai mult, ea spune că Ana Oroș a scăpat cu viață în aprilie anul trecut, când, în accesași zonă, o altă haită de câini a desfigurat-o complet: „Nu mai avea piele pe cap, lipseau bucăți de carne din mâini și picioare”.

„Nicușor Dan și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini”

De asemenea, Ana Maita face dezvăluiri despre cum arăta Ana după atacul din 2022 și spune că „Primarul Nicușor Dan și mana lui dreaptă @Diana Punga precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini”.

„Am cunoscut o pe Ana, tiza mea ucisă azi de câini în timp ce alerga. Cand am cunoscut-o eu nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne din mâini și picioare, după ce fusese atacată de câini în parcul unde alerga.

Am consiliat-o cum să își ceară drepturile in instanță pentru suferință și traumele fizice și psihice in urma atacului. Iubea animalele și voia să tragă la răspundere autoritățile pentru că și ea credea că nu este normal sa existe câini pe spațiile publice!”, a mai relatat activista.

Ana Maita, acuzaţii grave la adresa lui Nicuşor Dan şi Diana Punga

Activista mai spune că l-a avertizat pe Nicuşor Dan pe data de 4 iulie 2022, pe peluza ambasadei SUA despre Diana Punga, căreia i-a dat puteri depline de primar.

„Azi Ana este moartă. Autoritățile nu au fost trase la răspundere. Primarul Nicușor Dan și mana lui dreaptă @Diana Punga precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini. Eu personal l-am avertizat pe primar, în 4 iulie 2022, pe peluza ambasadei SUA, că Diana Punga, căreia i-a dat puteri depline de primar, că aceasta a deturnat complet ASPA și a oprit capturările de câini de pe spațiul public!

Cu unul dintre cele mai mari bugete istoria instituției, ASPA cheltuie 17000000 lei pe an ca să facă PR câinilor pe care îi ţine în adăposturi ANI DE ZILE! Da, dragi bucureșteni, primăria noastră taie de la copiii, de la mame si dă la persoanele cu un handicap că să țină mii de câini în adăposturi până la finalul vieții naturale!”

Activista: Oamenii ăștia sunt direct responsabili de moartea Anei

„Finanțăm cu toții o uriașă gradina zoologică canina pentru că Nicușor Dan și Diana Pungă nu vor să respecte legea in vigoare! Suntem mâncati de vii pe strada pentru că Nicușor Dan și Diana Pungă nu vor să respecte legea in vigoare!

Oamenii ăștia sunt direct responsabili de moartea Anei! Unul nu a iesit cu capul plecat să își ceară iertare pentru că a murit un om pe tura lor! Am mers eu și am aruncat simbolic cu vopsea roșie pe treptele primăriei poate își aduc aleșii aminte, in ceasul al 12-lea, că au datoria față de bucureșteni sa nu ii lase pradă haitelor de câini.

DEMISIA! Nicușor Dan, Diana Pungă, Catalina Tranescu și Georgiana Preda!”, este mesajul activistei Ana Maita, potrivit stiripesurse.ro.