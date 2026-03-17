Cum a reușit Dragoș Sprînceană, milionarul român, să ajungă la masa lui Donald Trump. Culoarul secret spre Mar-a-Lago

De la un imperiu al transporturilor construit pe nereguli și amenzi federale neplătite, la cine de taină cu șefii Secret Service și cu oamenii-cheie din administrația Trump. Exclusiv EVZ.

Povestea halucinantă a lui Dragoș Sprînceană, imigrantul român care a pozat în ambasadorul din umbră al României în SUA, spusă de unul din cele mai mari siteuri de logistică din SUA, freightwaves.com. Adesea supranumită „Bloomberg-ul transportului de marfă”, platforma a revoluționat modul în care sunt analizate și transmise informațiile din acest sector esențial al economiei globale.

Un articol exploziv publicat de acest site scoate la iveală detalii șocante despre modul în care un om de afaceri român a reușit să se infiltreze în cel mai exclusivist cerc de putere din lume: clubul Mar-a-Lago al lui Donald Trump. În timp ce autoritățile federale americane îl vânau pentru amenzi de aproape 1 milion de dolari, iar camioanele sale lăsau în urmă un bilanț tragic de 10 morți, Dragoș Sprînceană finanța campanii politice și negocia în numele Guvernului României.

Dragoș Sprînceană a folosit banii pe care îi datora statului american și partenerilor de afaceri pentru a-și cumpăra accesul la vârful puterii de la Washington și pentru a deveni canalul neoficial de comunicare între politicienii de la București și administrația Trump.

Conform unei investigații semnate de Rob Carpenter, Sprînceană a construit un imperiu de 350 de camioane (grupul DMG / GoldCoast) făcând rabat de la orice normă de siguranță. Bilanțul oficial este înfiorător: 150 de accidente, 86 de răniți și 10 decese.

În loc să plătească amenzile federale record în valoare de 889.630 de dolari, românul a recurs la o schemă clasică de evitare a răspunderii. Firmele sale au fost lovite de ordine federale de scoatere din funcțiune, dar Sprînceană a deschis rapid alte entități corporative, trecând în documente inclusiv un om decedat pe post de agent înregistrat. În timp ce victimele și statul american așteptau banii, românul își mutase deja atenția și fondurile spre altceva: politica la nivel înalt din SUA.

În timp ce afacerile sale din transporturi se prăbușeau sub greutatea sancțiunilor, Sprînceană își construia o nouă imagine.

Pe 20 noiembrie 2025, el posta pe Instagram o fotografie care a șocat establishment-ul american: lua cina la Mar-a-Lago chiar cu Sean Curran, directorul United States Secret Service, și cu Kristi Noem, viitorul Secretar pentru Securitate Internă (DHS).

Cum este posibil ca omul însărcinat cu paza Președintelui SUA să stea la masă cu un afacerist vânat de autoritățile federale pentru nereguli grave de siguranță? „Fie cei care verifică accesul la Mar-a-Lago știau cu cine stau de vorbă, fie habar nu aveau, iar el i-a manipulat la fel cum i-a manipulat pe toți ceilalți”, notează presa americană.

Mai mult, Sprînceană a fost prezent în cercul restrâns al lui Donald Trump chiar în noaptea alegerilor din noiembrie 2024, a organizat petreceri somptuoase la Mar-a-Lago, inclusiv botezul fiicei sale, la care ar fi participat Elon Musk și Trump și s-a întâlnit cu Mike Waltz, viitorul Consilier pentru Securitate Națională, cu doar o săptămână înainte ca acesta să preia funcția.

Accesul nu a fost gratuit. Registrele Comisiei Electorale Federale (FEC) arată că Dragoș Sprînceană și soția sa au pompat 134.992 de dolari în conturile politicienilor americani, incluzându-i pe republicanul Matt Gaetz și pe Mike Waltz.

Unele dintre aceste donații au fost făcute exact în perioada în care românul se afla în incapacitate de plată pentru amenda federală de aproape 900.000 de dolari. Statul nu-l putea executa, dar politicienii îi încasau cecurile.

Partea cu adevărat incendiară abia acum urmează. Jucând cartea influenței depline, Sprînceană a pozat în emisar al Guvernului României pe lângă administrația Trump. A creat rapid un ONG în Florida, United Strategies of America, și s-a alăturat unei delegații a guvernului american la București.

Deși nu s-a înregistrat niciodată oficial ca agent străin, încălcând legea FARA din SUA, el a pretins că este emisarul premierului Marcel Ciolacu. Ulterior acesta s-a distanțat public de el în urma unui scandal televizat. Când relația a picat, Sprînceană și-a șters numele din ONG, lăsând un interpus la conducere, susține sursa americană.

În martie 2026, folosindu-se de antetul ONG-ului său, a trimis scrisori oficiale direct la Palatul Cotroceni, pe masa Președintelui Nicușor Dan. În aceste documente, Sprînceană îl atacă pe liderul AUR, George Simion, susținând că acesta ar fi recunoscut, în fața unei delegații americane, că a făcut lobby în SUA împotriva ridicării vizelor (Visa Waiver) pentru români!

În prezent, afirmă sursa citată, deși nu a fost acuzat formal de fraudă penală, Dragoș Sprînceană se confruntă cu un munte de procese civile în cinci state americane. Camioanele firmelor sale fantomă, precum FTGI, continuă să circule ilegal, fără autorizație interstatală, în timp ce el pozează în power-broker internațional la Mar-a-Lago.

Cazul său este manualul perfect de manipulare a sistemului: cum să folosești lacunele legislative, zeci de firme-tampon și banii obținuți din neplata amenzilor pentru a-ți cumpăra un loc la masa celor care conduc lumea.

Rămâne de văzut când și cine va plăti, la sfârșit, nota de plată.