Istoria secreta Cum a rentabilizat SRS distribuția ziarului Ziua, după o idee de-a lui Dinu Patriciu







Omul de afaceri Dinu Patriciu a fost o piesă grea în business-ul românesc. Și chiar în afaceri în care nu se pricepea avea idei ce duceau la eficiență. Spre exemplu, la un momet dat, societatea care difuza cotidianul Ziua (și care depindea de acest cotidian) ajunsese să piadă mulți bani, aproape 30.000 de USD pe lângă. Asta după ce, ani bui, adusese bani frumoși acționarilor săi.

Milionarul SRS

Contexul, așa cum povestește Roșca Stănescu în cartea ”S.R.S.: “naşul” presei din România în dialog cu Dan Andronic şi Alice Barbu: 49 de ani de presă printre securişti, disidenţi, politicieni, miliardari şi câţiva idealişti” era favorabil jurnalistului: ”Conform contractului meu de management, inițial, acționarii mi-au acordat 2%, apoi mi-au majorat acțiunile cu încă 5%. Când m-am căsătorit, Dinu Patriciu, mi-a mai dat cadou de nuntă, încă 10% din

acțiunile ziarului Ziua. Apoi mi-a cesionat după intervenția american[1]ilor, acțiuni până la concurența a peste 30%. După care am vândut tot ce aveam eu, împreună cu Dinu Patriciu și George Gaiță, către Petrom Service. Am obținut peste 3 milioane de euro”. Pe de o parte existau bani frumoși. Societățile însă trebuiau upgradate.

Ideea lui Patriciu

”Împărțisem societatea în centre de interese. Adică societatea Ziua era un grup în care o societate făcea ziarul, o alta avea tipografia. Aveam o societate care se ocupa de distribuție. Aveam tipografii, editură de carte și multe altele. La început, societatea de distribuție făcea bani foarte frumoși, ulterior ajungând să piardă 30.000 dolari pe lună. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am crezut că mă fură excesiv salariații, dar nu era așa”, spune SRS.

Businessul cu difuzarea începea să îi scape de sub control: ”Țin minte că am fost într-un concediu cu Patriciu în Republica Dominicană, iar eu tot timpul învârteam niște hârtii. “Ce-ai domne’?” “Nu înțeleg de unde pierd bani.” “Păi, câte chioșcuri ai, câte chioșcuri ai avut înainte?”. I-am răspuns la întrebări. În numai 10 minute, Patriciu a concluzionat că pierd bani pentru că nu sunt nici suficient de mic, dar nici suficient de mare. “Cumpără o rețea de chioșcuri și fă-te mai mare.” Am băgat-o la cap”.

Afaceri cu Adrian Sârbu

Ideea lui Dinu Patriciu a fost salvatoare. E drept, negoierile le-a dus SRS, adică cel care avea cel mai solid interes în această cauză.

”Am studiat piața și l-am sunat pe Adrian Sârbu. Avea o rețea de chioșcuri care mă interesa. M-am dus la Adrian Sârbu și i-am spus despre ce este vorba. I-am zis “dă-mi chioșcurile tale mie, îți plătesc chiria pe ele, dar le administrez eu”. Adrian Sârbu care este foarte orgolios, m-a întrebat de ce nu facem invers. I-am zis că putem să facem și invers. Am făcut cu el un contract și în loc să pierd 30.000 pe lună, el îmi dădea 30.000 fără ca eu să mai fac ceva. Pur și simplu, am câștigat 60.000 de euro pe lună ani de zile. În baza unei idei lansate de Dinu Patriciu”...

Dinu Patriciu părea născut pentru afaceri și în el cotidianul Ziua a avut un sprijin indiscutabil. Mărturie stau chiar declarațiile de mai sus.