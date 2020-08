„Începutul serbării s-a făcut sâmbătă, în 14/26 august, la zece ore, seara, cu privegherea religioasă, anunţată, la intrarea în biserică, cu 21 de salve, tragerea tuturor clopotelor sfintei mănăstiri şi splendida iluminare a bisericii şi a întregii mănăstiri”, evoca Revista Familia, după eveniment, glorioasa manifestare. Este momentul lansării marelui istoric A. D. Xenopol și al cântării „Baladei” teologului Ciprian Porumbescu „Dacie întregi”, după cum i-a transmis tatălui său, preotul ortodox Iraclie. O parte dintre elitele venite din teritoriile românești ocupate avea să facă parte ulterior din organizație semi-clandestină „Societatea Carpații”, care, până la desființarea ei brutală în aceeași zi cu arestarea lui Eminescu sub pretextul înnebunirii, la 28 iunie 1883, transporta peste Carpați și în nordul Bucovinei, atât cărți și manifeste românești dar și arme, conform rapoartelor agenților secreți ai puterile străine din jurul României mici. Eminescu avea 33 de ani la data când a fost închis și eliminat din presă și viața civilă și urma să se săvârșească din viața peste șase ani, la 39 de ani, în urma tratamentelor la care a fost supus. Și Ciprian Porumbescu avea să sfârșească la fel de tragic, la doar 29 de ani,după îmbolnăvirea în temnițele austrice, unde fusese încarcerat pentru activitatea sa și a colegilor săi din societatea românească „Arboroasa” de la Cernăuți.

„Naţionalismul”

După serbarea de la Putna, amintește Revista Familia, „junii prezenţi ţinură un congres, unde, între altele, se decise a se edita un ziar al junimii. Acesta va apare la Viena, sub titlul Naţionalismul”. Mihai Eminescu avea atunci, la Putna, doar 21 de ani, dar deja debutase în revista „Federațiunea” condusă de Ion Poruţiu, la Pesta, unde publică articolul flamboiant „Echilibrul” , adresat extremiștilor hungariști, articol pentru care el a fost urmărit de organele secrete austro-ungare iar editorul său silit să dea socoteală autorităților. În 1871, la 11 februarie, Eminescu îi scria de la Viena lui Iacob Negruzzi despre acest incident: „În articolul Echilibrul publicat în „Federaţiunea” (No 38 şi 39 – Mai 1870) am susţinut… dreptul ce-l are fiece popor de a-şi determina viaţa prin legi şi de-a avea un propriu organ pentru formularea acestor voinţe, o legislatură. Acest articol a dat însă (ocazie) procurorului public din Pesta de-a mă cita la judecătoria de instrucţiune”. Chiar dacă Eminescu și-a recunoscut ulterior paternitate articolelor incriminate, Alessandru Roman. proprietarul gazetei, și Ion Poruțiu preferaseră să-i apere identitatea tânărului studios publicându-i articolele cu pseudonimul Varro. De aceea, profesorul universitar de limbă și literatură română Alessandru Roman a mers de bunăvoie la închisoare pentru pozițiile ferme ale „Federațiunii”, apărând cu demnitate și alți semnatari naționaliști cărora nu a vrut să le divulge identitatea în fața organelor ungurești.