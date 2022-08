Cum a pierdut Ion Țiriac toți banii la ruletă. A pariat de 13 ori la rând pe 13 negru

Ion Țiriac și tenismenii din generația sa nu câștigau nici pe departe cât jucătorii din ziua de astăzi. Așadar, românul a vrut să înmulțească la cazino premiul câștigat la un turneu. La mijlocul anilor 1960, Ion Țiriac ar fi mers cu 600 de dolari în buzunar la un cazino din San Juan, Puerto Rico, după un turneu de tenis la care actualul om de afaceri participase în circuitul ATP.

Încăpățânarea bine-cunoscută a lui Ion Țiriac l-a determinat pe fostul tenismen să parieze de 13 ori consecutiv pe numărul 13 la ruletă. În ciuda dorinței de îmbogățire, strategia sa a fost falimentară: „În 1968, cel mai bun an al său, Ion Țiriac a câștigat 5.000 de dolari din premii. La mijlocul anilor ’60 a mers la mesele de joc din San Juan și a pierdut toți banii din buzunar prin pariul pe 13 negru de 13 ori la rând. Erau 600 de dolari, mărunțiș pentru Michael Jordan, dar o avere pentru alții”, a fost episodul dezvăluit de jurnaliștii de la New York Times.

Investițiile lui Ion Țiriac

Ion Țiriac nu a fost un împătimit al jocurilor de noroc. Fostul component al naționalei de Cupa Davis a investit banii în diverse afaceri profitabile: „Și-a valorificat imaginea de cel mai faimos export românesc după Ilie Năstase și Nadia Comăneci! Ion Țiriac a lansat o bancă de succes care i-a purtat numele, prima bancă comercială privată post-comunistă din România, devenind asociat al Siemens, dar ȘI al companiei producătoare de automobile Mercedes-Benz!”, au mai scris americanii. „Valoarea unui om de afaceri nu constă în câți bani are, ci în accesul pe care îl are la bani”, așa gândește Ion Țiriac, a scris New York Times.

Deși pare greu de crezut, prima afacere a lui Ion Țiriac a fost comerțul cu diferite obiecte. Miliardarul mărturisește că aducea din Rusia mai multe ceasuri și le vindea la prețuri mai mari, făcând profit. Acum, el a ajuns să fie unul dintre cei mai bogați oameni din România.