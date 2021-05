Atacurile lansate de prințul Harry, către familia regală a Marii Britanii continuă și au în sprijin o nouă platformă. Este vorba despre seria TV Apple + The Me You Can’t See. Ducele de Sussex a recunoscut că el și realizatoarea TV Oprah Winfrey au început să planifice această serie în urmă cu doi ani, atunci când Harry începuse deja să se distanțeze de obligațiile regale. La care ulterior avea să renunțe definitiv.

Harry i-a prezentat reginei Elisabeta a II-a o jumătate de adevăr

În noua serie documentară, Harry și-a acuzat familia de „neglijență totală”, în timp ce i-a explicat lui Oprah că a plecat de la Buckingham pentru a-i proteja sănătate mintală. Jurnaliștii britanici de la Express au efectuat un sondaj în rândul cititorilor. Care au fost întrebați dacă regina Elisabeta a II-a ar trebui să-i acorde permisiunea nepotului ei pentru a realiza această emisiune.

Ținând cont de faptul că el ar fi întrebat-o dacă este de acord cu realizarea acestui show. Dintre cele 10.448 de persoane care au răspuns întrebării, 9.623 de persoane au spus că, da, Harry ar fi trebuit să o întrebe pe regină.

Nu ar fi primit acordul, dacă și-a fi prezentat cinstit planul

Doar 610 respondenți (șase la sută) au spus că nu. Și 216 de persoane (două la sută) au spus că nu știu, conform sursei citate. Un cititor a afirmat: „El s-a născut în familia regală, are încă statul regal și ar trebui să se comporte ca un om cu asemenea statut.” Un alt participant la sondaj a afirmat: „Sunt total de acord cu asta”.

Se pare că Harry i-a vorbit reginei despre emisiunea pe care o va realiza. Dar i-a prezentat un format înșelător. Nu i-a spus exact care va fi tenta show-ului. Astfel, el a primit aprobarea de la Elisabeta a II-a. Ceea ce, cu siguranță, nu s-ar fi întâmplat dacă regina ar fi știut că nepotul său va ataca familia regală a Marii Britanii, susține sursa citată.