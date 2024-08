Social Cum a fost păcălit un bărbat din Craiova. Vacanța lui s-a transformat într-un coșmar







Un bărbat din Craiova a povestit cum vacanța lui în Bulgaria s-a transformat într-un coșmar. Românul a spus că a plătit 150 de leva, echivalentul a aproximativ 380 de lei, pentru a parca pe un loc special amenajat de hotelul unde era cazat. Acesta a zis că nu va mai veni niciodată aici pentru că nu a fost tratat cum trebuie, potrivit Cancan.

Ce a pățit un român în Bulgaria

„Salutare,in Bulgaria la Hotel AKTINIA după ce că plătim parcarea150 leva și suntem pe locul special amenajat hotelului AKTINIA, la un moment dat cînd apare unul de al lor te cheamă să muți mașina că nu este bine parcată, suntem respectați fix zero,după ce că venim și fac bani pe spatele nostru nu exista respect din partea lor, frumos,nu o sa mai venim,nu merita”, a transmis românul pe un grup de Facebook.

Prețuri mari și condiții proaste

Mulți internauți au spus că au pățit la fel și că vacanțele în Bulgaria nu mai sunt ca înainte. Aceștia au zis că și prețurile au crescut foarte mult și că există destinații mai frumoase și mai ieftine. Un internaut a povestit că a plătit rovinieta la bulgari și că nu apare în aplicație, dar că banii i-au fost luați.

„Noi am plătit rovinieta la bulgari , și nici acum după o săptămână nu apare în aplicație dar banii sunt luați 😊 grijă mare prin Bulgaria că s-au cam șmecherit ”, „Depinde de hotel totul. Noi nu am avut probleme cu parcarea,da de fiecare data am platit dar atât. Depinde ce hotel alegi, etc”, „A dat altul șpagă mai mare ca dvs ca să parcheze acolo”, „S-au cam șmecherit bulgari…Au mărit prețuri acum că este sezon…Nu voi mai merge in Bulgaria…Există și alte locații”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Mulți au fost furați

Alți români s-au trezit cu mașinile distruse sau cu bunuri furate. O persoană a povestit că a rămas fără portofel în timp ce era la plajă. Altul a declarat că mașina lui a dispărut din parcarea hotelului și că hoțul nici acum n-a fost găsit.