Daniela Gyorfi, una dintre cele mai controversate artiste din România, a reușit să încingă internetul, după ce a postat câteva imagini pe rețele sociale, cu doar câteva ore înainte de ziua ei de naștere. Fotografiile cu care a vrut să se mândrească Daniela Gyorfi au atras sute de critici din partea internauților, aceștia făcând comentarii răutăcioase despre aspectul fizic al vedetei.

Cu toate că la cei 52 de ani artista are o siluetă de invidiat, faptul că s-a lăsat de foarte multe ori pe mâinile medicilor esteticienii nu pare să fie pe placul fanilor.

Daniela Gyorfi, „tocată” de fani pentru operațiile estetice pe care și le-a făcut

„Ferească Dumnezeu! te-ai desfigurat pe bani… Doamne, iartă-mă, că nu vreau să fiu rea, dar arăți precum o vrăjitoare…Îți ies în evidență pomeții”, „nu am dreptul să te judec, dar e o plăcere să îți spun. Îți stă foarte urât! Succes în carieră!”, „Am crezut că e genul de poză unde trebuie dă identifici greșelile” sau „nu e bine deloc. Cine zice altfel, minte. Ești un om super ok, de ce nu realizezi că timpul trece pentru noi toti…”, sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase.

În urmă cu ceva timp, Daniela Gyorfi spunea că trecerea timpului nu reprezintă o problemă pentru ea. „Nu pot spune că în momentul în care am împlinit 50 de ani, vai, am intrat într-o criză. După sufletul și după mintea mea, eu mă simt de 30 de ani. Eu sunt o tipă foarte activă, mă maimuțăresc prin casă, mie îmi place să copilăresc, îmi place să am grijă de mine atât cât pot.

Dacă aș fi operată, în primul rând că aș spune, pentru că nu este nimic rău ca la 50 de ani să ai grijă de tine, să te operezi”, a declarat artista.

Viața Danielei Gyorfi a fost presărată de drame

În urmă cu câteva zile, la emisiunea „Vorbește Lumea”, artista a făcut dezvăluiri despre unele dintre cele mai grele și dureroase momente din viața ei.

Puțini sunt cei care sunt că artista a fost la un pas de depresie, după ce a pierdut trei sarcini.

”Pe la 36-37 de ani, când l-am cunoscut pe George, m-am gândit că e timpul să fac un copil. Și mama îmi tot spunea că îmi trebuie un copil, că o să rămân singură, că ea nu o să trăiască veșnic. Mi-a mai zis că atunci când o să vreau o să fie prea târziu, că timpul trece… Și l-am cunoscut pe George și am rămas însărcinată”, a spus Daniela.

”Viața agitată, nopți nedormite, spectacole… Am avut unul, iar noaptea am avut frisoane. Eram însărcinată în 3-4 luni. Am ajuns la spital, doctorul mi-a zis că s-a oprit evoluția sarcinii. Asta a fost prima. Am zis, asta e, nu beau, nu fumez, nu mă droghez… Am rămas din nou însărcinată, am pierdut-o tot așa, la 3-4 luni. Medicul mi-a zis s-o las mai ușor. M-am dus la control, după ce am pierdut-o și pe a treia, pe la 4 luni. Am crezut că mor la asta. Am avut o hemoragie puternică.

Eu am avut și depresie, de care nu mi-am dat seama. Plângeam din orice. Am făcut o mie de teste, nu aveam nimic în neregulă. Am zis că e cazul să fac testul papanicolau, am ajuns la spital, dar înainte mi s-a făcut o ecografie… Și am aflat că sunt din nou însărcinată. Și am făcut consult de la o săptămână la alta. Doctorul mi-a zis să renunța la multe și am renunțat. La efort mare, fără diete… Și așa a apărut Maria. Nu m-am bucurat decât în ultima clipă”, mai spus Daniela.