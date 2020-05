12 mai

Cultura și valorile europene trebuie salvate. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 mai s-au născut: Florance Nightingale, Katherine Hepburn, Gabriel Faure, Emilio Estevez, Aurelian Andreescu, Dumitru Fărcaş, Jolt Kerestley, Constantin Ciopraga.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan Valahul, Epifanie al Ciprului şi Gherman, patriarhul Constantinopolului.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 12 mai este “sărbătoarea uitată”, Harmanul Viermilor. Sf. Gherman, divinitate complexă, patron al grindinei, al ploilor mari, distructive, al animalelor mici, al gângăniilor şi al viermuitoarelor – trebuie cinstit cum se cuvine. Altfel… o să vedeţi voi!

La ora 13 Luna intră în conjuncție cu Jupiter, la 28 de grade în Capricorn, iar la ora 22 intră în conjuncție cu Saturn, retrograd, la 2 grade în Vărsător. Sunt doar două planete retrograde, Pluton și Saturn, dar, în curând or să fie patru. Aici intervine o muzică tragică și eu o să spun că urmează catastrofe inimaginabile, morții o să iasă din gropi, cutremure de gradul 9, erupții vulcanice, invazia extratereștrilor, și o nouă epidemie: de coșuri pe nas, care necesită o carantină de trei ani! Dar nu spun așa ceva, iubitul nostru fürer și inspiratul lui guvern sunt belele suficient de mari!

Într-o gamă ceva mai serioasă, am primit curierul de Bruxelles:

Trebuie salvată cultura și valorile UE au afirmat deputații din comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European într-o dezbatere împreună cu comisarii Marya Gabriel și Thierry Breton.

Reconstrucția sectoarelor culturii și media atât de puternic afectate de criza Covid-19 trebuie să fie un obiectiv major al planului de relansare al UE, au adăugat eurodeputații. Micile companii creative și independenții sunt cei mai afectați de pierderea locurilor de muncă.

UE trebuie să susțină rapid și direct pe toți cei care și-au pierdut locurile de muncă din sectorul creativ și din media, a declarat președinta comisiei pentru cultură și educație, Sabine Verheyen.

Cei doi comisari prezenți la dezbatere au fost de acord că valorile și cultura UE trebuie păstrate cu orice preț. Ei au afirmat că se află în curs de pregătire un plan de susținere a sectorului cultural și creativ, în cadrul unui plan de relansare mai larg al Uniunii.

Pe lângă flexibilizarea sporită a programelor actuale și fondurile structurale, comisarul Breton a anunțat că se au în vedere măsuri de susținere directă. Este vorba, în primul rând, de un plan prin care se vor furniza fonduri actorilor celor mai vulnerabili din piața culturii, dar și de un plan de investiții care va susține ansamblul sectorului pe termen lung. Infuzia de fonduri este necesară și pentru posturile de radio și televiziune care au pierdut cea mai mare parte din veniturile din publicitate.

În atenția participanților la discuție s-a aflat și turismul, domeniu strâns legat de cultură, dar și site-urile patrimoniului cultural care trebuie întreținute corespunzător.

Din experiența mea, astfel de convorbiri sunt pur teoretice, pentru presă, atâta timp cât nu s-a avansat o cifră, câteva sute de milioane, acolo. Din nefericire este foarte greu să cuantifici sumele pe care le-ar fi câștigat creatorii, media, dar nu imposibil. O media multianuală a veniturilor, pe ultimii trei ani, cred că ar rezolva impasul.

V-am tot spus că primesc multă corespondență. 90% este ”fake news”. De exemplu, ieri, nu mai puțin de 11 prieteni de corespondență, oameni inteligenți și de bune moravuri, mi-au trimis același mesaj: ”Aceasta este floarea Maha Meru, care infloreste in Himalaia odata la 400 de ani. Generatia noastra are marele noroc sa o vadă!” Vezi: https://gramho.com/media/2136612927464227733#.XrlYqlyH-qo.gmail. Iar unii mă întrebau dacă nu am văzut-o în Tibet. Nu aveam cum să o văd, este un ”fake news”, eu am amintiri autentice. Floarea Mahu Meru nu există, este cel mai obișnuit și studiat cactus din Sudul Statelor Unite, care înflorește în fiecare an. Se numește științific Carnegia Gigantea, Saguaro în limbajul comun. Iată: http://swbiodiversity.org/seinet/taxa/index.php?taxon=123&clid=14.

Tare mă întreb care este mecanismul care duce la aceste minciuni pe net. Prostia, perversitatea, vanitatea, lăcomia de trafic sau alte păcate capitale. Și alte milioane de mesaje imbecile, care trebuie neapărat să le trimiți mai departe, doar prostia trebuie împărtășită, nu-i așa? Se pare că nu numai eu mă întreb, în timp ce vă scriam am primit un email, un articol de la Huff, ”How The Coronavirus Brought Back The Chain Email”. Mă duc să-l citesc cu speranța fermă că mâine este, în definitiv, o altă zi!