Istoria secreta Cultura românească este de astăzi mai săracă. Arheologul Gheorghe Lazarovici a făcut pasul spre veșnicie







Cultura românească este de astăzi mai săracă. Cu discreție, în tăcere, marele arheolog Gheorghe Lazarovici a făcut pasul spre veșnicie, în această dimineață. Nu a lăsat în urmă doar studii inestimabile despre propriile descoperiri, ci mai ales generații întregi de profesioniști formați după chipul și asemănarea lui: pasionați, cu mintea deschisă, perfecționiști, deschiși spre dialog multidisciplinar, darnici în a împărtăși secretele cunoașterii și ale profesiei, prieteni de nădejdie, reper de umanitate, într-o lume tulbure. A fost o provocare, onoare și responsabilitate să îi devii apropiat și o desfătare intelectuală să îi fii prieten!

Despre personalitatea arheologului Gheorghe Lazarovici

Cultura românească a fost îmbogățită de personalitatea lui Gheorghe Lazarovici. Acesta s-a născut la Reșița, la 13 septembrie 1941 și a avut o activitate culturală care a acoperit mai bine de cinci decenii de activitate arheologică și universitară, încununată de numeroase premii și distincții: Premiul ”Nicolae Bălcescu” al Academiei Române -1995, Ordinul „Meritul Cultural”, categoria H (cercetarea ştiinţifică), în grad de ofiţer - 2004, „Cetăţean de onoare al oraşului Timişoara”, pentru contribuţia la cercetările din Banat - 2007, Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române - 2007.

A realizat peste 500 de studii și articole de specialitate, precum și mai multe volume ca unic autor sau în colaborare. A colaborat la realizarea mai multor filme de prezentare a unor situri arheologice de excepție din preistorie ( printre care trilogia cinematografică Niascharian ), a impus prin cercetare multidisciplinară internațională descoperirile de la Tărtăria, a celebrelor tăblițe ce conțin cea mai veche scriere din lume, a descoperit cel mai vechi templu din Europa, Templul de la Parța, a participat la numereoase șantiere, Gornea, Zorlenţ, Balta Sărată, Parţa, Iclod, Cheile Turenilor, Cheile Turzii și expediții arheologice internaționale, organizate în Austria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, România, Ungaria și Elveţia.

A participat la congrese și conferințe în străinătate, la Belgrad, Nisa, Bratislava, Budapesta, Viena, Novi Sad, Tolbuhin, Verona, Xanthi, Kiev, Ljubljana, Lisabona, Roma, Haga, Riva del Garda precum și altele. A organizat mai multe manifestări științifice de specialitate, naționale și internaționale, de arheometrie, etnoarheologie, etnoreligie.

Activitatea didactica a profesorului doctor Gheorghe Lazarovici

A fost profesor titular la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, cercetător, secretar științific la Institutul Român de Tracologie. A predat cursuri de istorie şi arheologie la diferite universități din Cluj-Napoca și Alba Iulia, Reşiţa și Sibiu.

Gheorghe Lazarovici a fost Doctor în Istorie cu specialitatea preistorie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, arheolog și muzeograf la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, director adjunct și director general al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, dar cel mai important lucru ce-l poți spune despre el este că a schimbat oamenii acolo pe unde a trecut, i-a făcut mai buni, mai înțelepți.

”La sfărșitul lui noiembrie anul trecut, am început alături de domnia sa un nou proiect de televiziune dedicat misterelor din România și nu am crezut nici o clipă că aceea a fost ultima filmare cu profesorul Lazarovici. Am rămas cu ani de dialoguri, de inițiere și colaborare, dar niciodată nu am fost pregătit pentru tăcerea ce va urma. Rămâi nemuritor, om bun, sfătos și înțelept!” a spus regizorul Leonardo Tonitza, un apropiat al regretatului arheolog.