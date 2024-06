Monden Culiță Sterp, somat de Carmen de la Sălciua. Câți bani datorează manelistul, fostei sale soții







Culiță Sterp a intrat din nou în atenția presei, după ultimele declarații ale fostei sale soții, cântăreața Carmen de la Sălciua. Deși cei doi interpreți nu mai formează un cuplu din 2019, cântăreața susține că interpretul de manele ar fi păstrat contul de Youtube. Cont unde sunt postate melodiile compuse de ea și pentru care nu a încasat niciun ban.

Culiță Sterp, somat de fosta soție

Cum Carmen de la Sălciua susține că nu a încasat niciun venit de pe urma melodiilor compuse. Evident, Culiță Sterp ar fi fost cel care a beneficiat de pe urma melodiilor cu milioane de vizionări. Aspect reclamat și de fosta soție a interpretului de manele.

Până în urmă cu cinci ani, Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au format un cuplu apreciat în lumea lăutarilor. Unul dintre motivele pentru care și-au unit forțele pentru crea un cont comun de Youtube, unde au încărcat rodul muncii lor, adică piesele lor.

Lucrurile au luat o altă turnură după divorț. Carmen a vrut să iasă cât mai repede din relația pe care a avut-o cu fostul ei soț, Culiță Sterp așa că a renunțat la contul respectiv de Youtube. Însă acum pare că regretă această decizie din moment ce-și solicită drepturile financiare pentru munca depusă.

„Nu am primit niciun ban! Nu am vorbit cu vreun avocat”

Carmen de la Sălciua acuză faptul că a rămas cu ochii în soare. Culiță Sterp nu i-ar fi restituit niciun un ban pentru melodiile compuse de ea. Mai mult, Carmen i-a transmis fostului soț să șteargă una din melodii. De-a lungul timpului, numărul de vizionări a crescut și la fel și sumele, care au alimentat conturile lui Culiță Sterp.

„Nu am primit niciun ban! Nu am vorbit cu vreun avocat încă, am vorbit cu echipa mea, cu cei care se ocupă de canalul meu de YouTube. Noi când ne-am despărțit, canalul de YouTube, deși era un canal comun, a rămas la el. Așa ne-am înțeles. În momentul ăla, eu tot ce îmi doream era să ies din relația respectivă.

Nu mă mai interesa și nu m-am mai gândit vreo secundă la treaba asta. Canalul de YouTube a rămas la el. Pe mine m-a deranjat că în continuare melodiile cu el, cu mine au rămas pe canalul lui de YouTube fără ca eu să primesc vreun ban”. a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, acuzații dure la adresa lui Culiță Sterp

Pare că decizia de a renunța la contul de Youtube nu a fost deloc inspirată. Doar pentru o singură melodie, care a atins peste 62 de milioane de vizionări, Culiță Sterp a încasat 115.000 de dolari. Iar pentru o altă piesă vizionată de 33 de milioane de ori, Culiță Sterp a încasat alte 61.000 de dolari. La asemenea sume, Carmen de la Sălciua ia în calcul să ia legătura cu un avocat pentru a recupera o parte din bani.

„Chiar am discutat cu echipa mea din Timișoara care se ocupă de YouTube să intenteze ceva, nu știu, să vedem. Va trebui să discut și cu un avocat, pentru că nu știu cât e de posibil acum să mi se aloce ceva bani din YouTube. Banii deja sunt încasați. Îți dai seama, de atâția ani… Nu știu exact cum se va proceda.”, a spus Carmen de la Sălciua.