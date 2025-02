Monden Culiță Sterp a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua după nuntă. Dezvăluiri fără perdea







Culiță Sterp, unul dintre cei mai renumiți artiști, se află la apogeul carierei sale și se bucură de o familie reușită. Cu toate acestea, lucrurile nu au fost întotdeauna așa, iar căsnicia sa anterioară s-a încheiat într-un mod mai puțin fericit.

Culiță Sterp a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua

Invitat în emisiunea Denisei Rifai, artistul a discutat deschis despre relația sa cu Carmen de la Sălciua și a dezvăluit adevăratul motiv din spatele separării lor. Artistul a admis că a greșit, însă a oferit și detalii despre contextul tensionat în care a avut loc separarea de fosta sa soție.

„De ce înșală un bărbat? Probabil că nu găsește acasă ce caută, nici nu mai știu de ce am făcut chestia asta atunci. Cert este că am greșit, nici nu mă ascund și nu încerc să denaturez, așa am fost, are dreptate, am făcut chestia asta, dar noi având discuții și certându-ne foarte mult în ultimul timp, așa se întâmplă în unele relații. Ea a mai făcut o chestie care nu mi-a plăcut mie”, a explicat Culiță Sterp.

Carmen de la Sălciua ar fi cauza gestului său

În acea perioadă, Carmen de la Sălciua a făcut un gest care l-a deranjat profund pe Culiță Sterp. Artistul spune că a început să vorbească cu un prieten de-al său. După ce a analizat telefonul ei de aici aplecat totul.

„Noi eram cam în ultima fază a relației, în ultimele luni, ea vorbea cu un prieten, eu având parolele ei de la telefon am văzut că ceva scârțâie. Am început și eu și cam asta a fost treabă. Apoi ne-am despărțit, după ne-am împăcat, am încercat să mai formăm iar un cuplu, să ne acceptăm așa cum suntem. Consider că am greșit că am făcut chestia asta, dar am fost oarecum mânat de anumite discuții dintre noi...”, a mărturisit Culiță Sterp.

Culiță Sterp neagă că ar fi înșelat-o imediat după nunta lor

Culiță Sterp spune că nu este adevărat ceea ce s-a spus despre momentul infedilității sale. Artistul a explicat că totul s-a petrecut după aproximativ o jumătate de an.

„Nu, asta e o declarație eronată, nu a fost la o lună după căsătorie. A trecut mult timp după căsătorie, cred că aproape jumătate de an, dar nu o lună cu siguranță. Nu mai știu exact că nu sunt cu datele exact, dar am făcut chestia asta.

Bine, înșelat nu înseamnă dacă te pupi cu cineva, ea se referă la înșelat că a găsit niște conversații cu mine și o fată. Asta a fost, ne-am certat, ne-am despărțit”, a concluzionat artistul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.