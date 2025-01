Monden Afecțiunea de care suferă soția lui Culiță Sterp. Are dureri insuportabile







Soția lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, suferă de poliartrită reumatoidă, o afecțiune cronica, inflamatorie ce afectează mai ales articulațiile. Boala debutează prin durere la nivelul articulațiilor degetelor de la mâini sau picioare, iar pe măsură ce progresează, poate afecta articulațiile mari, genunchii, gleznele, coatele, soldurile si umerii.

Boala de care suferă soția lui Culiță Sterp

Această boală îi provoacă dureri foarte mare, dar soția manelistului a fost nevoită să renunțe complet la medicamente. Aceasta a spus că își pune comprese cu ghimbir ras atunci când se simte rău și că funcționează.

„Am întrerupt înainte, la fiecare sarcină (n.r. tratamentul). Deci chiar vă recomand comprese cu ghimbir ras. Mie mi-a arătat mami o doctoriță care recomandă şi n-am crezut ca o sa ajung să îl iau cu mine peste tot. L-am avut şi acum în vacanță, dacă am avut dureri am pus compresă și în câteva ore n-am mai avut nimic. E incredibil de bun. Chiar mi-am făcut o poză zilele trecute cu compresa cu ghimbir pe faţă… urată durere. Arde puțin, dar după nu mai ai nicio treabă.”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Ce evită să facă în sarcină

Daniela Iliescu a mai spus că evită jacuzzi-ul în sarcină din cauza hidromasajului, dar că merge la să înoate aproape în fiecare zi. Soția manelistului a spus că femeile însărcinate nu mai simt greutate atunci când stau în apă și că le ajută.

Daniela Iliescu merge la înot aproape zilnic

„Jacuzzi am evitat din cauza hidromasajului, dar atât timp cat temperatura apei este bună și nu depășește 36-37 °C, poți sta în apă cât vrei. Eu am sunat la toate hotelurile unde am stat ca să întreb despre temperatura apei, dacă n-am găsit informații pe site. În general mă documentez despre orice urmează să fac și apa are foarte multe beneficii pentru sarcină.

De când am rămas însărcinată am întrebat medicul despre orice (stat la soare, piscine, mâncare etc). Doar pentru simplu fapt că nu mai simți greutate când stai în apă, e super. Săptămâna aceasta am înotat în fiecare zi și m-am simțit foarte bine.”, a explicat Daniela Iliescu.