La sfârșitul lunii iulie 2020, când Nicolae Zamfir era încă director general al Institutului (el a fost schimbat din funcție, de ministrul Educației, Monica Anisie, în luna august), Livius Trache a fost concediat din funcția de șef al Departamentului de Fizică Nucleară al IFIN-HH.

Motivul invocat de conducerea Institutului de la acel moment a fost că Livius Trache ar fi denigrat în câteva emailuri, trimise unor colegi din instituții internaționale de cercetare, conducerea IFIN-HH.

Într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, la rubrica „Întrebări esențiale”, fostul director general Nicolae Zamfir a explicat, din punctul său de vedere, cazul profesorului Trache. Interviul de acum, cu Livius Trache, cuprinde răspunsurile acestuia la acuzațiile lui Nicolae Zamfir și aduce mai multe precizări asupra unor fapte, așa cum sunt ele văzute de cel acuzat.

În prezent, profesorul Livius Trache a fost reangajat la IFIN-HH.

Rep.: De ce susțineți că prelungirea manadatului d-lui Nicolae Zamfir în funcția de director general al IFIN-HH a fost ilegală?

Pentru ca in actul care stabileste modul de funcționare al IFIN-HH, anume HG 1367/2010 scrie „Art. 28. Activitatea curenta a IFIN-HH este condusa de directorul general, numit pt o perioada de 4 ani pe baza rezultatelor concursului … in functie de rezultatele realizate, numirea directorului general poate fi prelungita pt o perioada de cel mult 4 ani”.

A fost numit prin concurs in 2004. In februarie 2016 a dat un nou concurs, in februarie 2020, cand avea deja 16 ani de director general neintrerupti, secretarul de stat pentru Cercetare, prof. Dragos Ciuparu (DC), un bun prieten, i-a mai dat 3 ani si 8 luni, desi un HG 576/2016 – care reglementeaza acivitatea Institutelor Naționale de Cercetare- spune „cel mult inca 4 ani, dar pana la implinirea varstei de pensionare”, iar Nicolae Zamfir are 68 ani (3 ani peste varsta de pensionare).

Motivarea „pana se termina proiectul (ELI-NP)”. Situatia se poate compara cu a unuia Vladimir Putin, de care precis ati auzit: a fost presedinte 2 termene, apoi s-a schimbat Constitutia si a mai luat 2 termene (apoi iar s-a schimbat Constituția si mai urmeaza 2 termene…). Diferenta, mica, e ca Putin a fost prim-ministru intre cele 2 perechi de cate 2 „termene legale”. Nicolae Zamfir a fost continuu director general, inclusiv intre 2012-2016, cu numiri repetate si scurte, dar neîntrerupt.

Ce s-a întâmplat mai exact la întâlnirea de la Minister din 18 mai, întâlnire mediată de doamna ministru Anisie? Cine a convocat întâlnirea? Care a fot motivul inițial? Ce s-a discutat, punct cu punct, și ce a susținut fiecare dintre părți?

Pe 11 mai un grup de 4 „contestatari” am inmanat doamnei ministru Monica Anisie un document in care deplangeam si contestam desfiintarea Consiliului Stiintific (CS) IFIN-HH in 15 aprilie de catre Nicolae Zamfir(formal de catre Consiliul de Administratie). Semnau 13 membri ai CS (13 e minimul pt o majoritate in CS). A luat documentele, a cerut timp sa le studieze si ne-a chemat peste exact o saptamana.

Pe 18 mai am fost primiti din nou (cei 4). Erau in birou Nicolae Zamfir si secretarul de stat Dragoș Ciuparu (DC). S-a discutat problema desfiintarii CS prin „anularea” Regulamentului sau de catre CA, care il aprobase in 23 ian. 2020 (CA nu are aceste drepturi). Doamna ministru a intrebat apoi despre prelungirea numirii ca director general (in presa se solicita textul numirii – nu de catre noi, desi in IFIN-HH nu era cunoscuta, nici macar pentru cat timp s-a făcut). Cand DC a spus „pana la terminarea proiectului”, doamna ministru s-a mirat, a intrebat „de ce nu l-ai chemat la concurs?” (precum pe ceilalti directori generali din Institutele Naționale de Cercetare). Răspunsul lui Dragoș Ciupariu a fost: „nu mai are dreptul, pentru ca are 68 de ani”. Doamna ministru a mai intrebat si „ce e cu contractul asta de 30M euro?” (informație luată tot din presa). Nicolae Zamfir a răspuns că a fost dat prin licitatie și că totul a fost legal. Intre altii, eu am corectat că „a fost dat prin atribuire directa”. Scrie pe site. Nici Consiliul Stiintific, nici Comitetul de Directori, nici Consiliul de Administratie nu au fost macar informati despre el. Nicolae Zamfir a susținut că totul a fost legal.

Dl Zamfir a spus că v-a găsit pe dumneavoastră, contestatarii lui, în birou cu domna ministru. Dvs. spuneți că l-ați găsit acolo pe dl Zamfir. Care este adevărul? Cine a ajuns primul la întâlnire?

Vedeti mai sus. Am fost primiti in ordine ierarhica.

De ce a semnat inițial doamna ministru Anisie prelungirea mandatului d-lui Nicolae Zamfir, dacă spuneți că era ilegală?

Prelungirea a fost semnata în 14 februarie 2020 de secretarul de stat Dragoș Ciparu.

Care este părerea dvs despre contractul pentru realizarea Sistemului Fascicul Gamma? De ce a fost reziliat cel cu Consorțiul Euro Gamma S? Cum a fost el atribuit apoi companiei americane Lyncean Technologies? Dl Zamfir susține că s-a făcut licitație? Ce dovezi există în acest sens?

Nu am suficiente si precise informatii ca sa exprim pareri pe aceste subiecte particulare. Nicolae Zamfir a fost mereu foarte secretos pe aceste teme.

Stiu insa ca Nicolae Zamfir a respins doua incercari majore de rezolvare a problemelor cu EuroGammaS:

1) cu colegii sai pe linie stiintifica – la intalnirea (mediata prin eforturi) cu responsabilii italieni la Roma nu a putut sau vrut sa participe si in loc sa trimita macar un specialist (pe dir. tehnic ELI-NP) cum se stabilise, a trimis 2 birocrati si apoi a ignorat ce se stabilise acolo.

2) cu conducerea Comisiei Europene – medierea comisarului Corina Cretu a fost ignorata.

Nu stiu despre contractul cu Lyncean. Știu numai ca „realizarea lor majora” e un fiasco: o instalatie mult mai mica la Muenchen. Contractul acela a fost anulat de beneficiari pt ne-atingerea parametrilor ceruti. Probabil s-a facut licitatie pentru contractul cu Lyncean, nu asta e problema. Acum un an, noul director tehnic al ELI-NP spunea „nu stiu nimic despre contractul nou”.

Cum vă explicați că italienii de la Euro Gamma S au pierdut până acum 24 din cele 38 de procese intentate părții române? Și-au respectat ei contractul?

Nu stiu.

Ce acuzații concrete v-a adus dl Zamfir când v-a destituit din fruntea Departamentului de Fizică Nucleară? Unde v-ați plâns și ce ați scris în plângeri? Ce ați spus despre Institut și despre Proiectul ELI-NP?

Dupa anuntul desfiintarii Consiliului Stiintific (CS) in ajunul minivacanței de Paști, marți 21.04 la prima ora i-am scris un mesaj tare lui Nicolae Zamfir, cu copie către toti membri CS ales, plus doi membri din CA (experții) si Președintelui Comisiei de Organizare a Alegerilor, criticandu-l deschis pentru toate abuzurile din ultimii ani, in special cele din ultimele luni, centrat pe încercarea de desființare a celui mai mare departament (Departamentul de Fizică Nucleară) si pe masurile disciplinare abuzive.

Am vorbit și despre conducerea dictatorială, exercitată numai impreuna cu doi apropiati – prea apropiati – birocrati. Cativa dintre colegii din CS au sustinut criticile mele, dar practic tot institutul a aflat (nu de la mine!). Am revenit cu critici la fel de hotarat inca in cel putin o ocazie.

Dl. Zamfir a delegat doi denuntatori care „l-au sesizat” ca am scris in 17 mai un email unui grup de colegi si colaboratori din strainatate (17 persoane direct implicate în activitățile noastre, în rol de suporteri si/sau consilieri) in care ii informam despre o criza in IFIN-HH. Legata de desființarea CS, despre abuzuri, despre managementul institutului. Critici strict la persoana, aceleași pe care i le-am scris direct in romana, anterior. Nu am criticat sau defaimat institutul, dar pt NVZ „l’institut c’est moi!”

La cateva zile, impreuna cu fostul sef al Departamentului de Fizică Nucleară (DFN), dr. Nicolae Marginean, am scris unui grup care este Program Advisory Committee – la sugestia unuia dintre ei! – ca avem o criza in institut si in DFN, ca e un nou sef al DFN (eu, din 17 martie), dar ca activitatea merge inainte, avem si situatia speciala a crizei legate de COVID-19. Ambele scrisori mi-au fost reprosate, dar a doua e foarte slaba si a fost inclusa numai ca sa aiba o noua motivare sa-l disciplineze a doua oara pe Nicolae Marginean si sa-l dea afara! Nu a mai indraznit, reactiile de dupa concedirea mea l-au vindecat!

Deci, nu am fost destituit din fruntea DFN, am fost concediat direct. Ilegal pe forma si pe fond. Pe forma: Codul Muncii nu permite desfacerea contractului de munca direct, fara drept de aparare, mai ales daca e vorba de un cercetator aflat pe primul loc in evaluarile anuale in ultimii 4 ani. Iar pe fond: criticile, nu-s defaimari, mai ales ca legi/reguli ale defaimarii nu-s permise de Constituia Romaniei. Avem drept la opinie si la exprimarea ei (art. 29 si 30).

Acum, când dl Zamfir nu mai este director general al IFIN-HH, ce se întâmplă la Institut? Cum decurge colaborarea cu UE? Ce se întâmplă cu contractul pentru Sistemul Fascicul Gamma?

La momentul asta avem un nou director general: dr. Nicolae Marginean. Dar administratia – supradimensionata – e inca aceeasi. Eu am fost re-angajat. Consiliul Stiintific e recunoscut de noul director general, iar Tribunalul Bucuresti a dat decizie de suspendare a desfiintarii consiliului de catre Zamfir in 15 aprilie. Nicolae Zamfir se crede inca deasupra legii. Merge din post TV in post TV (selectiv), IFIN-HH plateste in continuare avocatii angajati deja ca sa se judece cu personalul nostru, ca si contractele cu firme de PR angajate ca „sa apere imaginea institutului”. Pana la interviul dvs. „vindea” in media – multe, diverse – aplicatii false ale „celui mai mare laser din lume”. In interviul dvs reactioneaza la criticile profesionistilor si spune „vom cerceta catre …” acele aplicatii bombastic declarate explicit anterior.

Avem sarcina sa restauram relatiile cu colegii nostri (cercetatori). Sarcina relațiilor cu UE, după cum probabil stiti, i s-a luat lui Nicolae Zamfir si o are un consilier al Primului Ministru. Noi ne-am declarat dispuși sa fim alături pt consiliere profesională. Sperăm sa fie auzite aceste oferte.

Contractele cu Sistemul Fascicul Gamma? Nu stiu! Nimeni nu stie, cred.

Va fi menținut în continuare dl Zamfir ca șef al proiectului ELI-NP (proiectul laserului de la Măgurele)?

Nu stiu! Având în vedere că a fost declarat persona non grata de partenerii externi, nu cred că ar fi înțelept să rămână. Dar Nicolae Zamfir nu pare a ști asta, nu știe nici vorba cu „dacă unu, doi … mai multi îți zic că ești beat…, du-te si te culcă!” Calea catre cercetarea adevărata, către „premiul Nobel”, îi este deschisă, dacă scapă de poverile administrației, de grija comisiilor disciplinare și a interviurilor bombastice și nesincere.