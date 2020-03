The Sun a publicat mesajul disperat al asistentei Dawn Bilbrough (51 ani, din York, Anglia), care îi roagă pe britanici să se calmeze şi să nu mai cumpere alimente haotic. Femeia a ajuns să cedeze nervos după ce la finalul unei ture epuizante n-a mai găsit alimente de bază în magazinele în care a intrat.

„Vă rog, doar opriţi-vă!”, a transmis Bilbrough într-un filmuleţ înregistrat cu ochii în lacrimi, în maşina personală. „Tocmai am venit de la supermarket şi nu mai sunt fructe şi legume. Am plâns puţin acolo. Vreau doar să-mi iau ceva în următoarele 48 ore. Nu mai sunt fructe acolo, nu mai sunt legume şi nu ştiu cum ar trebui să rămân sănătoasă”, a mai spus Dawn.

„Există oameni care golesc rafturie cu alimente de bază. Vă rog, trebuie doar să opriţi asta, pentru că sunt şi oameni ca mine care vor avea grijă de voi când veţi fi în cel mai mare pericol”, a mai completat asistenta.

„Cred că am fost doar şocată. Nu mă aşteptam. Am fost total depăşită de toată această situaţie. Apoi a început să mă lovească teama. Este un răspuns natural acum. Cred că doar am fost târâtă în această anxietate de masă care se dezvoltă în acest moment. Cred ca toţi ar trebui să avem grijă de ceilalţi în acest moment şi să lucrăm ca o echipă. Putem trece prin asta”, a încheiat Bilbrough.

În Marea Britanie au fost raportate 3.269 cazuri şi 144 decese din cauza Coronavirusului.

