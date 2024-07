Sport Cu cine va fi înlocuit Edi Iordănescu. Există deja 3 favoriți







România. Edi Iordănescu nu mai este selecționarul României, iar FRF deja a pus ochii pe un nou antrenor. Este vorba despre Adrian Mutu. FRF i-a propus lui Iordănescu prelungirea contractului, dar acesta nu a mai vrut.

Kosovo – România, 6 septembrie, este primul meci oficial pe care naționala îl va juca după Euro, fără Iordănescu. Președintele Răzvan Burleanu și membrii Comisiei Tehnice sunt nevoiți să găsească de urgență un nou selecționer. Marcel Răducanu și Raul Rusescu au spus că îl vor Cristi Chivu. Și Gică Hagi și Mircea Lucescu ar fi printre favoriți.

Cu cine va fi înlocuit Edi Iordănescu

Surse GSP au declarat că FRF își dorește un selecționer tânăr și capabil să-i antreneze pe tricolori. Mircea Lucescu și Ladislau Boloni ar fi ieșit din calcule. Ele au mai spus că cei de la FRF știu că Gică Hagi nu va pleca de la Farul și că îi va refuza. Nici Șumudică nu ar printre primele alegeri din cauza comportamentului său.

Se pare că FRF îl vrea selecționer pe Adrian Mutu. El a plecat de la CFR Cluj la începutul lunii aprilie și ar mai fi putut prelua naționala și în finalul anului 2021, chiar înainte ca Iordănescu să fie numit, la începutul lui 2022. Sursele au spus că acesta nici nu își dorește un salariu uriaș.

Adrian Mutu, prima opțiune

În urmă cu ceva vreme, Răzvan Burleanu a declarat că Adrian Mutu este un antrenor cu potenționar uriaș și că este în zona de profesionalism. El a mai spus că a colaborat foarte bine cu acesta la nivelul FRF, atât din postura de director sportiv, cât și, apoi, din cea de selecționer care a calificat naționala U21 la Campionatul European din 2021.

Și Reghe și Chivu au fost luați în considerare

Nici Reghecampf nu are contract după ce în aprilie a plecat de la Al Tai. El e dublu campion în Superligă, are meciuri în cupele europene și a antrenat în străinătate. Cu toate acestea, FRF nu ar fi încântat de parcusul său din ultima vreme. Cristi Chivu a fost liderul generației sale, dar FRF s-ar teme că nu are suficientă experiență.