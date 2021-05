Bill și Melinda Gates au șocat lumea la începutul acestei luni, când au anunțat că vor divorța după ce au fost împreună de mai bine de 27 de ani.

„După mult timp de gândire și multă muncă depusă către relația noastră, am decis să ne încheiem căsătoria. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a ajuta oamenii să ducă vieți sănătoase și productive. Continuăm să credem în această misiune și vom lucra împreună în continuare, dar nu credem că mai putem crește împreună ca și cuplu în această perioadă a vieților noastre. Cerem spațiu și intimitate pentru familia noastră cât timp începem să navigăm această nouă viață. – Melinda Gates și Bill Gates”.

Soarta bietului cuplu bogat