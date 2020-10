Cristi Barbu a înşiruit câteva din realizările PNL-ului

În toată această perioadă, principala preocupare a Guvernului Orban a fost dezvoltarea economiei. Mai mult, liderul PNL vorbește și despre dificultățile întâmpinate de liberali în gestionarea pandemiei de COVID-19, dar și despre lărgirea Drumul European 70 și reabilitarea Drumul Național 51 Alexandria – Zimnicea sau investițiile în spitalele din județ.

„Guvernul Orban, care se află în funcție de doar 1 an, a avut ca principală preocupare dezvoltarea economiei, deși am avut parte de o situație rară, lovindu-ne, alături de întreaga planetă, de pandemia de coronavirus.

Am luat toate măsurile posibile, cu resursele pe care le-am avut, pentru protejarea populației, dar nu am neglijat nicio secundă celelalte probleme sistemice ale României. Functionarea economiei a fost tot timpul între preocupările și prioritățile noastre si chiar dacă a fost un an extrem de dificil, am făcut pasi importanți pentru dezvoltarea economiei”, a scris Cristi Barbu pe social media.

Cu ce se laudă Cristi Barbu după un an de guvernare

Şi continuă: Județul nostru, Teleorman, nu a fost uitat de către Guvernul Orban. Aici au fost direcționați bani guvernamentali pentru o serie de investiții. După mai bine de 15 ani, Drumul Național 51 Alexandria – Zimnicea a fost reabilitat. Drumul European 70 se află în plin proces de lărgire, urmând a fi fluidizat traficul pe tronsonul Alexandria – București, dar și secțiunea care leagă Alexandria de Turnu Măgurele, unde vor începe lucrările în curând. Din cauza pandemiei au ieșit la suprafață toate problemele sistemului sanitar, iar Guvernul din care fac parte a decis direcționarea fondurilor necesare pentru realizarea unui nou corp la Spitalul Județean Alexandria, precum și modernizarea Spitalului Orășenesc Zimnicea. Tot în cel mai sudic oraș al țării va fi reabilitată și Casa de Cultură, iar la Roșiorii de Vede, după foarte mulți ani va fi reabilitat cinematograful.

Acestea sunt doar o parte dintre proiectele implementate în Teleorman, într-o perioadă foarte scurtă de timp.

Voi continua să mă implic în dezvoltarea județului nostru! Cu ajutorul dumneavoastră, al cetățenilor, care ne sprijiniți și ne susțineți, vom depune tot efortul pentru a dezvolta Teleormanul”, arată Cristi Babru în mesajul postat pe profilul său de Facebook.