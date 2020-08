Informația privind majorarea pensiilor cu 14% a fost prezentată oficial de ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, după ședința de Guvern. El a declarat că din punctul său de vedere, pensiile ar trebui să crească cu 10%, însă decizia finală i-a aparținut premierului Ludovic Orban.

„Decizia finală este una politică. 14%, dacă va fi decizia, o vom acomoda în acest buget și vom merge mai departe. Situația economică este peste așteptări. Economia a răspuns foarte bine. Se va merge pe o creștere a punctului de pensie, bineînțeles eșalonat. Vom crește pensiile cu procentul pe care îl cere legea, dar în altă perioadă”, a declarat Florin Cîțu.

Cu puțin timp înainte de ieșirea ministrului Finanțelor, Virgil Guran, consilier al premierului Ludovic Orban a precizat că pensiile vor crește cu aproximativ 14%, același procent anunțat ulterior de Florin Cîțu.

„Pentru că situaţia economică este aşa cum o ştiţi, este cert un lucru. Vor creşte alocaţiile cu 20% şi pensiile cu minimum 10%. Părerea mea este că în jur de 14% va fi creşterea. Şi vom eşalona celelalte creşteri în viitor, ca să ajungem la ce a stabilit legea. Cert este că vor creşte, indiferent de situaţia în care ne aflăm. Sperăm că prin măsurile luate, unele criticate, să echilibrăm cât mai repede situaţia economică”, a declarat oficialul guvernamental.

Potrivit spuselor sale, Guvernul a încercat să majoreze pensiile cu aceeași sumă pentru toată lumea, însă acest lucru nu a fost posibil din punct de vedere constituțional.

„Sincer să fiu, am încercat să găsim o soluţie să mărim cu aceeaşi sumă la toată lumea. 300 de lei şi pentru cel care are 700 de lei şi pentru cel care are 3.000 de lei. Nu am găsit soluţia constituţională şi puteam fi contestaţi. Ne-am fi dorit o astfel de măsură”, a declarat Virgil Guran la Antena 3.