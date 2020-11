Emaa are 28 de ani și vine din Lugoj. Are o personalitate complexă și o dorință uriașă de a face foarte multe lucruri.

Emaa este extrovertită, este sinceră și spune lucrurilor pe nume, însă o face de fiecare dată într-un mod prietenos.

A descoperit muzica în familie, fiind inspirată de mama ei și de bunici, dar și de bucuria celor care o priveau atunci când cânta când era mică. A început să scrie în liceu poezie și proză.

A încercat treptat să transpună rândurile și versurile scrise în piese, acesta fiind și motivul pentru care EMAA se concentrează și în prezent foarte mult pe modul în care este spusă povestea, atunci când interpretează.

Ca songwriter, a colaborat cu artiști precum Silent Strike, Deliric, BAB și Armies. Colaborarea cu Silent Strike a marcat-o din punct de vedere profesional, fiind și motivul pentru care a decis să se mute în București.

„Am lucrat împreună la două dintre albumele lui, apoi au urmat Deliric și serialul Hackerville”. Cântă, scrie, dansează, înoată, face alpinism și este dependentă de oamenii dragi, de iubirea pe care o primește din partea lor.

Anul acesta, EMAA a lansat piesele Fun și Nebună, dar a semnat și două colaborari importante, cu SICKOTOY, pentru piesa Gasolina.

E prezentă pe radiourile din Rusia și Kazakhstan, Polonia, Bulgaria, Portugalia, Turcia și România. Recent, a fost lansată colaborarea dintre The Motans și EMAA pentru piesa „Insula”. Videoclipul a fost urcat pe YouTube în 27 octombrie și are până acum peste 3,5 milioane de vizualizări.

Rețete și Vedete: – Când ai hotărât să pleci din Timișoara și să te muți în Bucureșți?

Emaa: – Atunci când am simțit că orașul în sine mă limitează. Aveam senzația că lucrurile se repetă, că nu mai asimilez nimic nou, așa că am simțit nevoia să plec. Simt și cred că am consumat tot ce era important pentru mine acolo. Cu toate astea, îmi face mereu plăcere să mă întorc.

Cum a fost schimbarea și adaptarea la un nou mediu?

-Inițial ușor. Aveam multe planuri și idei, cunoșteam deja oameni în Bucureșți, nu avea ce să decurgă greșit. Apoi au intervenit câțiva factori care m-au scos din zona de confort și nu a fost plăcut. Totuși, Bucureștiul a scos din mine cele mai frumoase trăsături și, indiferent de minusuri, sunt foarte recunoscătoare pentru asta.

Unde ai copilărit, cum ți-a fost copilăria și care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai din perioada respectivă?

-Plimbările de vară, acasă. Lugoj, orașul în care am crescut, e ireal de frumos pe timp de vară. Are un râu care îl străbate, iar de pe mal se pot vedea niște răsărituri epice. Am avut o copilărie frumoasă cu adevărat.

Care au fost cele mai importante întâlniri din viață ta și cum au contribuit ele la dezvoltarea ta?

-Întâlnirile cu oamenii care mi-au rămas prin preajma sau în minte o perioada mai lungă de timp, oameni de care sunt legată într-un fel sau altul emoțional, oameni pe care îi respect sau dimpotrivă, nu îi respect deloc. Au contribuit în dezvoltarea mea prin simplă lor prezența, prin exemplu și contra-exemplu.

De cine sau de ce îți este cel mai dor?

– De casă.

Ai știut dintotdeauna că vrei să faci muzică? Familia a fost mereu alături de tine și te-a susținut?

-Familia e alături de mine indiferent, da. Nu cred că am știut dintotdeauna, dar nu m-am oprit niciodată din a o face.

Ce alte pasiuni mai ai? Mai ai timp de ele?

-Înotul, alpinismul, pictură și multe altele Este timp pentru orice,

Dacă nu ai fi făcut muzică, spre ce alt domeniu te-ai fi îndreptat?

– Probabil că aș fi fost un psiholog bun.

Ce urmează după colaborarea cu The Motans pentru piesa Insula?

-Probabil că alte piese, alte colaborări, album în curând.