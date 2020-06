De vină este debutul în tainele plăcerilor carnale, despre care CTP a povestit într-un interviu cu Emil Hurezeanu (n.r. – ambasadorul României în Germania).

Episodul nu putea fi ratat de unul dintre boggeri populari în România, Mihai Vasilescu, astfel că a urmat un scurt text.

Ironiile din introducerea bloggerului au fost urmate de cele din comentarii, unele mai acide ca altele la adresa lui CTP.

„Cristian Tudor Popescu povestind despre primul lui contact sexual

N-aveam cum să nu las asta aici, c-am râs cu lacrimi.

Așadar, doamnelor și domnilor, îl puteți admira pe Cristian Tudor Popescu, aflat pe atunci în anul de grație 2004, povestind despre primul lui contact sexual. Nu m-am prins dacă tot în 2004 a avut loc și contactul propriu-zis, dar cred că până la urmă nu are niciun fel de importanță.

Altfel, io atât mai am de zis în legătură cu acest adevărat guru al masturbării clitoridiene și vă las să vă delectați cu interviul: băi, săraca femeia aia”, arată bloggerul Mihai Vasilescu despre filmarea devenită virală.

„DanC

9 iunie 2020 la 18:26

Priceless! Intr-o tara normala CTP-ul ar fi fost absolut distrus de un asa clip. Dar in Romanik no pb. CTP, acest Dorel al jurnalismului romanesc, are de fapt simpatia tuturor Doreilor car sparg seminte si beau bere la pet in timp ce urmaresc „analizele/interventiile CTP”.

Lumea gandeste in subconstient: uite bre, asta e tampit ca si mine si totusi uite ce sus a ajuns!

gigi22

9 iunie 2020 la 22:04

De ce ar fi fost „absolut distrus”?

E cam ridicol, mai ales ca vorbeste public despre asta din postura de barbat adult.

Prima data e dubios pentru toata lumea, cu atat mai mult se accepta de la intelectuali sa fie inadecvati

Evident ca CTP este inteligent si cultivat (printre altele, are niste analize interesante pe youtube despre primele filme romanesti), nu l-as baga in niciun caz in categoria Dorei. Doar ca e usor sarit (cateodata cu intentie) si ca uneori pare ca se transforma in propria caricatura.

DanC

9 iunie 2020 la 22:44

@gigi: Pt ca subiectul e ridicol si CTP vorbeste ca sa se afle-n treaba. Cui ii pasa despre cum CTP a vazut la copilarie sexul fata de realitate? La fel si cu „masturbarea clitoridiana” – deci o arde expert pe un subiect la care nu e tehnic pregatit. Si nici „echipat”.

Anduța

9 iunie 2020 la 19:02

Acest clip face parte dintr-un interviu mai larg, acesta. https://www.youtube.com/watch?v=f_rlq9aWf2Q Iar ce-a spus CTP acolo este într-un context în care vorbește despre o problemă a ”ciudățeniei”, atribuită propriei sale persoane și de care a început să fie conștient de la vârsta de 4-5 ani.

Din ce spune, mie îmi dă senzația că vorbirea despre contactul sexual nu are legătură cu primul lui contact sexual, ci cu felul în care îl vedea cu ochi de copil de până în 12-13 ani. Fragmentul se află între minutele 41 și 44 și cred că titlul video-ului pus de Dan Alexandru ar trebui schimbat din „Cristian Tudor Popescu vorbind în 2004 despre primul contact sexual”, în „CTP vorbind despre cum vedea contactul sexual în copilărie”

De ce? Pur și simplu de dragul corectitudinii unei informații, mai ales că e folosită drept argument pentru un subiect și proiect de importanță națională. Consider și eu că avem nevoie de educație sexuală în școli, dar acest interviu, așa cum a fost el de fapt, e un argument extrem de slab.

Dacă chiar era vorba de primul contact sexual al lui CTP, despre care să fi vorbit astfel în 2004, poate că era altceva. Dar nu e cazul.

Claudia

9 iunie 2020 la 19:39

Glumind….la batranete are dreptate Kant ,dureaza putin si miscarile sunt ridicole.Vorbind serios….cand scoatem din context ne putem imagina orice despre orice”, se arată în câteva dintre comentariile postate pe mihaivasilescublog.ro.