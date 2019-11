Editorialul scris de Cristian Tudor Popescu se intitulează: „10 motive pe ştampilă pentru Dăncilă”.

Iată conținutul lui, fără comentarii suplimentare. Conținutul este suficient pentru a justifica titlul..

„1. PSD Sibiu zice să nu-i votăm pe Iohannis și Barna, că nu au nume românești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom: dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, „dă-mi ceva!”. Eventual, un vot.

2. Pentru că VV Dăncilă joacă ping-pong în România pe tocuri, nu golf pe poante, la turci, ca VV Ponta.

3. Pentru că e o superpatrioată: simplii patrioţi nu sunt infectaţi de nicio limbă străină, dar dna Dăncilă, în plus, are imunitate şi faţă de limba română. Căci şi cei care vorbesc prea corect şi fără inepţii limba română sunt cam suspecţi…

4. Dacă va fi preşedinta României, doamna Dăncilă va practica o diplomaţie concentrată la esenţă şi bine ţintită, utilizând doar două cuvinte: yes, yes și he, he.

5. Deoarece a declarat sincer: „Lupt împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii”. Așa e. Mulți dintre cei care se pretind români nu sunt destul de inteligenți și disciplinați ca să citească de pe hârtii scrise de alții, prin urmare, vorbesc liber. Ăștia sunt niște anarhiști, mai periculoși decât analfabeții, trebuie dați afară din țară.

6. Cei care intenționați să-l votați pe pușcaciul în rafale Cumpănașu, nu irosiți votul, puneți ștampila pe samuroaica Dăncilă și sabia ei.

7. Dăncilă președinte!, pentru că, din funcția de șef al statului, doamna e mult mai greu de dat jos decât din cea de prim-ministru.

8. Ca președintă, dna Dăncilă nu va mai avea întâlniri pe holuri la Washington, i se va asigura acces într-o odaie.

9. Votați-o pe dna Dăncilă, pentru că nu mai e Dragnea care s-o pună și președintă.

10. La urma urmelor, e reconfortant să votezi pe cineva mai imbecil și mai incult decât tine.

Deci, nu cumva să lipsiți de la vot!„.

Primul răspuns a venit din partea PSD prin Ciprian Necula, fost secretar se stat la Ministerul Fondurilor Europene, a reacționat printr-o postare pe Facebook: „Domnule CTP, cu permisiunea dvs, sunteți un xenofob imbecil!„.

