RĂSTURNARE de situație în Justiție! LOVITURĂ DEVASTATOARE pentru judecătoarea lui VOICULESCU

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins cererea făcută de către magistratul Camelia Bogdan prin care solicită anularea unor prevederi din regulamentul de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).





Este vorba de art. 34 alin. 1 şi 3 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a CSM.

„Admite excepţia lipsei de interes şi excepţia de inadmisibilitate pentru lipsa calităţii de act administrativ în ceea ce priveşte completarea de acţiune. Respinge cererea de chemare în judecată completată formulată de reclamnata C B în contradictoriu cu pârâţii CSM şi SRI ca nefondată pentru acţiunea iniţială şi ca urmare a admiterii excepţiilor sus indicate pentru completarea de acţiune. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din data de 09.11.2018”, arată soluția pe scurt a instanței.

Art. 34 –

(1) Hotărârile secţiilor Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează de către Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului, prin intermediul Biroului grefa secţiilor.

(3) Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar.

Judecătoarea Camelia Bogdan l-a condamnat pe omul de afaceri Dan Voiculescu și, după aceea, a fost exclusă din magistratură de CSM, scrie Gazeta de Cluj.

