Conform tradiției, după slujba de Bobotează de pe faleza Cazinoului, din Constanța, la care au participat mii de persoane, IPS Teodosie s-a urcat într-o ambarcațiune și a aruncat în apă trei cruci. Pentru recuperarea lor, în apa rece au plonjat 16 tineri, între care și Antoanela Manac.

Ea a apucat să pună mâna pe una dintre crucile din apă, înaintea unui tânăr care se aruncase, odată cu fata, de pe dig. Cei doi tineri s-au contrazis, fata acuzându-l că, în apă, i-a smuls crucea din mână și a fugit cu ea, după ce ar fi împins-o cu picioarele.

“Nu m-am supărat, asta e, important este că am reușit să pun mâna pe cruce. Am participat și anul trecut, am sărit după cruce, dar nu am prins-o. Anul acesta este mai frig. Poate că temperatura nu este atât de scazută, doar că bate vântul și acest lucru se simte în apă pentru că sunt foarte mulți curenți”, a declarat Antoanela Manac.

Ea a primit, apoi, binecuvântarea IPS Teodosie. Înaltul ierarh, ale cărui haine erau ude de la valuri, a declarat că ar fi vrut ca apa mării să fie mai furioasă.

Apa sfințită, îmbuteliată în 200.000 de sticle, care au fost așezate pe faleză în forma crucii Sfântului Andrei, a fost păzită de jandarmi.

Faptul ca Boboteaza a picat într-o zi lucrătoare a făcut ca numărul constănțenilor adunați pe faleza Cazinoului sa fie mai mic față de anii precedenți. De aceea, oamenii, deși s-au îmbulzit să primească sticle cu aghiasmă de la jandarmi, nu și-au mai pierdut răbdarea și au intrat mai ușor în posesia apei sfințite.

