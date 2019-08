Cronica unei morți anunțate. FBI cercetează cine l-a „ajutat” pe Epstein să se sinucidă

Vă mărturisesc că, atunci când am auzit vestea că miliardarul pedofil Jeffrey Epstein s-a sinucis, am crezut că e vorba de o glumă proastă. Nu mi-a venit pur și simplu să cred că, într-o închisoare americană, un deținut, care se afla sub supraveghere după o tentativă de suicid anterioară, poate să-și încheie atât de ușor socotelile cu viața, dar mai ales cu justiția. Să fie chiar atât de imbecili cei care ar fi trebuit să se asigure că Epstein ajunge viu în fața justiției? Sau, mai degrabă, au fost „convinși" să-l ajute să scape de umilința unui proces, mai ales că pedeapsa pe care o aștepta nu i-ar fi dat nicio șansă să mai scape viu din închisoare?