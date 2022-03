Sursa foto: 39531780 © Reinout Van Wagtendonk | Dreamstime.com

Criza uriaşă care vine în România! Preţurie vor sări în aer pur şi simplu. O întreagă industrie, la pământ

Sectorul imobiliar ar putea trece printr-o criză serioasă, din cauza războiului din Ucraina. În ultimul an, prețul per metru pătrat a crescut considerabil, cu până la 16%. Trendul ascendent se menține și în acest an, iar situația dintre Ucraina și Rusia avertizează cu privire la o creștere și mai semnificativă. Războiul ar putea avea și o parte bună, crescând interesul pentru tehnologii sustenabile, susțin specialiștii.