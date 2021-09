Criza politică, demisiile și „copiii răsfățați”. A patra încercare de validare a moțiunii de cenzură. Barna se întâlnește cu Iohannis

Este a patra reuniune de acest fel convocată în ultimele zile, după ce anterioarele nu au avut cvorum pentru luarea unei decizii.

„În calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, care are obligaţia de a prezenta moţiunea de cenzură în Birourile permanente reunite şi de a comunica Guvernului, voi mai convoca o reuniune a Birourilor permanente reunite, după care voi comunica Guvernului, indiferent dacă va fi sau nu cvorum. Mă voi consulta cu colegii din Birourile permanente pentru a convoca la o oră potrivită, astfel încât să putem să avem cvorum şi să putem derula procedurile constituţionale şi legale”, a declarat luni preşedintele forului, Ludovic Orban.

Şedinţe ale Birourilor permanente reunite au mai avut loc vineri seara, sâmbătă şi luni, dar nu a fost întrunit cvorumul necesar. Ele au fost convocate pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR.

Moţiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor.

Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.

Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult cinci zile de la data depunerii.

Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.

USR PLUS depune demisiile. Barna se duce la Iohannis

Copreşedintele formaţiunii, vicepremierul Dan Barna, a anunţat, luni seara, că miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu.

„Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie”, a susţinut Barna.

Tot marţi, reprezentanţii USR PLUS sunt aşteptaţi la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis invitându-i să discute în contextul crizei guvernamentale.

Barna a precizat că reprezentanţii USR PLUS vor participa la consultările cu şeful statului, dar a subliniat că actuala criză politică poate fi soluţionată prin schimbarea premierului Florin Cîţu.

„Mesajul şi mandatul este unul foarte clar şi neechivoc: un nou premier în cel mai scurt timp. Putem continua să facem reformele şi România poate să meargă mai departe în această coaliţie, despre care noi credem că este singura care poate să guverneze România în acest moment. O coaliţie USR PLUS – PNL – UDMR; un nou premier. Lucrurile se pot închide în câteva zile”, a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului.

„Ca niște copii răsfățați”

„Era normal când depui o moţiune alături de AUR să-şi dai demisia din Guvern. Eu nu am văzut nimic, să vedem mai întâi documentele, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Acela este cel mai mare rău. (…) Staţi să începem să primim demisiile, încă nu am documentele, deci nu are sens să discutăm aceste lucruri. Cred că au fost declaraţii, am mai văzut declaraţii în această perioadă, dar repet, cel mai mare rău pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, acest partid”, a adăugat Florin Cîţu.

El a menţionat că va vedea care sunt paşii următori când va primi documentele de demisie.

„Am spus că în România coaliţia de dreapta este cea care trebuie să guverneze, dar e adevărat că este complicat atunci când cei de dreapta sau cei pe care îi credeam de dreapta se asociază cu un partid extremist, după aceea îi vor lângă şi pe socialişti, se pare că nu erau de dreapta, ci doar credeam noi”, a adăugat premierul.

El a susţinut că sunt multe proiecte care trebuie adoptate în perioada următoare, menţionând că miniştrii USR PLUS s-au comportat „ca nişte copii răsfăţaţi”.

„Noi vrem să guvernăm România, nu este vorba de împăcare, ci de interesele Românilor şi aici s-au comportat, din păcate, ca nişte copii răsfăţaţi”, a adăugat premierul.

Cîţu a mai spus că singura certitudine este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist.

„Au semnat alături de el o moţiune împotriva lor, ceea ce numai Dragnea a mai făcut. Deci două dintr-o lovitură: l-au legitimat pe Dragnea şi au legitimat şi un partid extremist. Singura certitudine pe care o avem acum este că au făcut o schemă a lui Dragnea şi au semnat cu AUR. (…) Certitudinea este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist şi au copiat metoda Dragnea”, a afirmat Cîţu.