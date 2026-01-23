International

Criză la grădina zoologică din Kiev. Cum supraviețuiesc animalele sub amenințarea atacurilor aeriene

Criză la grădina zoologică din Kiev. Cum supraviețuiesc animalele sub amenințarea atacurilor aerieneGorila Zoo Kiev / sursa foto: captură video
Personalul grădinii zoologice din Kiev lucrează neîntrerupt pentru a menține animalele în siguranță și la temperaturi adecvate, în contextul în care atacurile aeriene rusești vizează infrastructura energetică a Ucrainei, iar temperaturile de iarnă au scăzut sub praguri critice, potrivit agenției Reuters.

Situația afectează atât populația civilă, cât și instituțiile care depind de electricitate și apă pentru a funcționa în condiții minime de siguranță.

Apeluri către populație și limitele acestora

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a reiterat vineri apelul adresat locuitorilor de a lua în considerare adăpostirea temporară în afara orașului, pe fondul temerilor legate de noi atacuri asupra rețelelor de energie.

În cazul animalelor de la grădina zoologică, o astfel de opțiune nu este posibilă.

Directorul grădinii zoologice, Kyrylo Trantin, a explicat că animalele rămân complet dependente de eforturile personalului.

„Le poți spune oamenilor să meargă la țară, dar nu pot să-i spun asta lui Tony”, a declarat acesta, referindu-se la gorila în vârstă de 51 de ani, unul dintre cei mai vechi locuitori ai grădinii zoologice.

„El nu are o bunică la țară unde să poată sta.”

Măsuri pentru menținerea temperaturii și alimentării cu energie

Pentru a asigura condiții adecvate, angajații transportă de cinci ori pe zi lemne de foc către o sobă care funcționează constant, menținând temperatura din țarcul gorilei la aproximativ 20 de grade Celsius.

În paralel, generatoarele sunt utilizate permanent pentru a furniza energie necesară încălzirii și funcționării instalațiilor esențiale.

Atacurile repetate asupra sistemului energetic ucrainean au dus, în ultimele săptămâni, la pene de curent prelungite în Kiev și în alte orașe.

Temperaturile au coborât până la minus 18 grade Celsius, ceea ce a amplificat impactul avariilor și a dus inclusiv la întreruperi ale alimentării cu apă.

Gestionarea resurselor de apă și a necesităților animalelor

Potrivit personalului grădinii zoologice, animalele mari necesită o planificare atentă a resurselor. Viktoriia Sluzhenko, angajată a instituției, a precizat că există rezerve suficiente pentru perioadele de urgență.

„Umplem constant rezervoarele, astfel încât să putem supraviețui în mod autonom timp de trei zile”, a declarat ea. Elefantul adăpostit la grădina zoologică are nevoie de aproximativ 150 de litri de apă pe zi.

Zimbri, Zoo Kiev

Zimbri, Zoo Kiev / sursa foto: captură video

Alături de elefant, în grădina zoologică se află și alte animale care depind de încălzire constantă, inclusiv cai, zimbri și hiene.

Presiunea asupra personalului în contextul războiului

Responsabilitatea de a proteja animalele se adaugă grijilor personale ale angajaților, într-un moment în care conflictul din Ucraina se apropie de patru ani. Directorul instituției a subliniat dificultățile cotidiene cu care se confruntă echipa.

„În fiecare zi este o luptă pentru căldură și energie”, a afirmat Kyrylo Trantin.

Grădina zoologică din Kiev continuă să funcționeze în regim de urgență, adaptându-se constant condițiilor generate de atacurile asupra infrastructurii critice.

