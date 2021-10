„Criza foametei” lovește puternic pe plan mondial. Peste două milioane de copii mor anual

RAI NEWS (Italia), 14 octombrie 2021 - Peste două milioane de copii mor în fiecare an din cauza malnutriției, unul la fiecare 15 secunde. Aproape șase milioane de copii din întreaga lume, cu vârsta sub cinci ani, suferă de foamete și sunt 50% în plus față de anul 2019, este semnalul de alarmă tras de Salvați Copiii în raportul său "Criza foametei".