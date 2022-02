Criza din Ucraina, reconstruită cu videoclipuri de pe TikTok. Forțele rusești se apropie. FOTO

În zonele din Rusia și Belarus din apropierea graniței ucrainene, curioșii au încărcat sute de videoclipuri pe platforma TikTok, care arată armament sofisticat și vehicule militare rusești care trec cu viteză pe căi ferate, autostrăzi și drumuri locale spre poziții din apropierea Ucrainei.

În ultimele zile, aceste videoclipuri au început să îi îngrijoreze pe analiștii militari. Scenele, spun analiștii militari, par să indice faptul că acumularea rusă ar putea intra în ultimele etape înainte de o invazie. Iată ce urmăresc aceștia.

Au apărut videoclipuri cu vehicule de luptă blindate rusești care circulă pe șosele. În general, tancurile și alte vehicule blindate sunt transportate pe distanțe lungi cu trenul și apoi pe distanțe mai scurte cu un camion cu platformă.

„Nu vezi unități mecanizate conducând pe șosea decât dacă se apropie de zonele de pregătire finală”, a declarat Michael Kofman, analist militar rus la grupul de cercetare CNA, cu sediul în Virginia, pentru The Washington Post.

„Odată ce vedeți tancuri și vehicule de luptă de infanterie care circulă cu putere pe un drum, înseamnă că nu sunt departe de locul unde intenționează să ajungă”, a adăugat el.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare par, de asemenea, să surprindă unități ale Armatei 41 de Arme Combinate a Rusiei – care se adunaseră în Ielnița, la aproximativ 160 de mile de granița ucraineană – deplasându-se spre sud, spre Ucraina, în zona din jurul orașului rus Klințî, la mai puțin de 62 de mile de graniță.

„Ei se desfășoară spre ceea ce noi numim o zonă de staționare finală. Acest lucru este important”, a declarat Kofman.

Marina rusă a deplasat nave de debarcare și alte nave în Marea Neagră. Joi, Ministerul rus al Apărării a declarat că șase nave de debarcare reperate în mișcare prin Marea Neagră au ajuns la sediul Flotei ruse a Mării Negre din Sevastopol, în Crimeea, după ce au călătorit 7.000 de mile marine din Marea Baltică. Moscova a spus că mișcările de nave fac parte dintr-un exercițiu naval.

Forțele rusești aflate la bordul navelor ar putea efectua o debarcare amfibie pentru a invada Ucraina de pe apă, a declarat Kofman. În 2008, când Rusia a invadat Georgia, navele militare au fost folosite pentru a ataca orașul portuar georgian Poti. Alte nave rusești sunt mutate în mod strategic în locuri din Marea Neagră și Marea Mediterană pentru a descuraja NATO să intervină, a spus el.

Într-un videoclip postat pe TikTok pe 5 februarie, un bărbat care își plimba câinele într-un oraș rusesc aflat la câteva ore de mers cu mașina de la granița cu Ucraina a surprins ceea ce par a fi lansatoare pentru rachete balistice Iskander trecând pe o stradă înzăpezită. Potrivit lui Scott Boston, analist militar rus la Rand Corporation, sistemele Iskander sunt deosebit de îngrijorătoare, deoarece rachetele balistice sunt rapide, probabil foarte precise și pot transporta un focos extrem de mare.

„Ne-am aștepta ca acestea să fie folosite împotriva unor ținte de mare valoare, precum cartierele generale, aerodromurile și nodurile logistice”, a declarat Boston. „Este încă cel puțin oarecum dificil să discernem intențiile operaționale ale Rusiei de la un sistem precum Iskander, deoarece s-ar putea trage din Crimeea împotriva unor ținte oriunde în sudul Ucrainei sau din Belarus oriunde împotriva nordului Ucrainei. Raza de acțiune de 400 până la 500 de kilometri (249 până la 311 mile) a sistemului înseamnă că pot ține în pericol un număr mare de ținte”, a explicat analistul militar rus.

Alte imagini postate pe rețelele de socializare au surprins lansatoare de rachete multiple grele – cum ar fi BM-30 Smerch – care se deplasează pe drumurile din apropierea orașului rus Kursk și din alte părți. Spre deosebire de rachetele Iskander, rachetele de artilerie grea sunt în general lansate în salve de câte o duzină – și un singur batalion de șase lansatoare ar putea face să plouă cu 72 de rachete cu zeci de mii de submuniții asupra unei ținte, toate sosind la câteva secunde una după alta, a declarat Boston.

Într-o înregistrare video partajată pe 7 februarie, un avion de luptă rusesc MiG-31K care transporta ceea ce părea a fi o rachetă balistică Kinzhal a fost surprins aterizând la baza aeriană Kaliningrad Chkalovsk – o evoluție îngrijorătoare, deoarece astfel de avioane nu sunt bazate acolo, potrivit lui Rob Lee, cercetător la programul Eurasia al Institutului de Cercetare pentru Politică Externă.

MiG-31K with the "Kinshal" complex in the Kaliningrad region. 🇷🇺✊ pic.twitter.com/d1zUKfrUM0

— JosepBastardas ☭ (@josepbastardas) February 8, 2022