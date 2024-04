Actualitate Criză de profesori. Guvernul din Republica Moldova a majorat salariile și a oferit alocația unică la angajare







Peste 3000 de absolvenți de liceu din Republica Moldova au participat astăzi la Arena Chișinău la un eveniment de promovare a profesiei didactice cu genericul „Fii PRO! Alege să fii profesor!”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Săptămânii Educației. De asemenea, tinerii au avut posibilitatea să afle oferta educațională în cadrul unei expoziții la care au participat 13 universități din Republica Moldova.

Anual, circa 1200 de tineri aleg să studieze la programele din domeniul educației. Sistemul educațional din Republica Moldova înregistrează un deficit de șapte mii de cadre didactice.

Ministrul Dan Perciun a venit cu un mesaj către tineri, în care le-a vorbit despre impactul social al profesiei de pedagog, despre oportunitățile, dar și provocările acestei meserii.

,,Un profesor bun schimbă destine, schimbă societăți. E cea mai mare șansă pe care o poate avea un copil. Toți, dar absolut toți, își aduc aminte de un profesor bun și peste 10 și peste 50 de ani. Și, de regulă, nu-i despre lucrurile pe care le-a predat, dar e despre cum te-a făcut să te simți, despre încrederea în tine, despre sfaturile oferite și deschiderea de a te susține să visezi la mai mult”, a afirmat Dan Perciun.

Criză de profesori în Republica Moldova. Guvernul implementează programe pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru profesori

Cu un mesaj de încurajare către absolvenți a venit și Prim-ministrul Dorin Recean: ,,Domeniul educației este o prioritate pentru Executiv. Avem mai multe programe menite să îmbunătățească condițiile de muncă ale profesorilor și să ofere instrumente moderne, necesare pentru a crește calitatea studiilor. Guvernul a majorat cu 15% salariul cadrelor didactice, a oferit alocația unică de 200 de mii de lei la angajare, iar acțiunile noastre vor continua pentru a crește un sistem educațional cu profesori motivați și tineri care ne vor ajuta să construim Moldova europeană”, a spus premierul Dorin Recean.

La rândul său, Isobel Coleman, Administratoare adjunctă, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID - US Agency for International Development a menționat: ,,Fiecare dintre voi are potențialul de a contribui la un viitor vibrant, marcant și plin de speranță. Contribuția voastră aici și acum, în Republica Moldova, are potențialul de a construi o lume mai bună pentru viitoarele generații de moldoveni. USAID este gata să fie partenerul vostru în acest parcurs”.

În cadrul evenimentului, doi tineri pedagogi – Rodica Bețișor, profesoară de fizică, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți și Pavel Polișciuc, profesor de literatură universală, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din aceeași localitate, le-au vorbit absolvenților despre provocările, dar și despre avantajele pe care le oferă profesia de pedagog.

Ce să facem cu această criză de profesori în sistem?

Amintim că, sistemul educațional din Republica Moldova înregistrează un deficit de șapte mii de cadre didactice. Cifra alarmantă a fost anunțată, pe 12 aprilie 2024, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, anual, din 1000 de absolvenți ai instituțiilor cu profil pedagogic doar o treime aleg să se angajeze în instituțiile de învățământ. Ministrul spune că pentru a reduce deficitul de cadre didactice Guvernul și-a propus crearea unei rețele de școli-model care să ofere condiții moderne pentru dascăli și elevi, notează IPN.

Potrivit ministrului Educației și Cercetării, deficitul de cadre didactice atinge cote alarmante în Republica Moldova. Lipsa profesorilor este determinată și de numărul mare de școli care au puțini elevi. Dan Perciun spune că în Republica Moldova există 100 de școli cu mai puțin de 50 de elevi și 300 de școli cu mai puțin de 100 de elevi.

30 de ani sunt necesari pentru a acoperi această criză de profesori în sistem

„Deficitul de cadre didactice este și consecința unei rețele școlare pe care o avem. Când ne ambiționăm să oferim profesor de chimie, biologie, matematică, fizică, într-o școală cu șase elevi, asta generează un deficit. Avem 7000 de profesori care lipsesc în sistem, dacă ar lucra toată lumea doar pe o normă didactică și n-ar avea suprasarcini. Avem 1000 de absolvenți la pedagogie și avem doar 250 care merg în școală în fiecare an. Asta se întâmplă din mai multe motive, iar salariul este un element. Dacă nu se îmbolnăvește nimeni și nu se pensionează nimeni, avem nevoie de 30 de ani, ca la ritmul actual de încadrare, să acoperim acest deficit”, a spus Dan Perciun în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune.

Potrivit ministrului, pentru a crește atractivitatea meseriei de dascăl, Guvernul își propune să ofere profesorilor cursuri de formare, să reducă din birocrația școlară și să majoreze salariile. Dan Perciun spune că pentru anul 2025 este examinat scenariul majorării lefurilor cadrelor didactice, însă deocamdată nu se știe cu cât.