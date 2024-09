Social Criză de locuințe în București. Cât ar putea crește prețurile







Un gigant al imobiliarelor anunță o explozie a pieței din București. Care nu se datorează exclusiv scumpirii materialelor, ci și faptului că avansul numărului de locuințe nu este proporțional cu creșterea cererii.

Cererea de locuințe din ce în ce mai mare

Ionuţ Negoiţă, CEO şi fondator HILS Development, susține că piața imobiliară din București va fi lovită de o penurie de locuințe. Acest lucru se va întâmpla în timp ce cererea va fi tot mai mare.

Fondator HILS Development este de părere că prețurile se vor dubla în următorii 7-10 ani. Vinovate de acest lucru sunt noile tehnologii, dar și noile taxe impuse dezvoltatorilor.

„Anul trecut am recepţionat peste 1.000 de locuinţe şi am vândut în jur de 800. Am vrut să avem câteva sute de locuinţe pe stoc. Anterior, făceam cam 400-500 de locuinţe pe an, iar anul trecut am ridicat ştacheta. Anul acesta vom depăşi 1.000 de locuinţe recepţionate şi vrem să vindem tot cam 800”, spune Negoiță.

Dezvoltatorii țin apartamente pe stoc

Dezvoltatorul imobiliar susține că în următorii ani va exista un deficit de locuințe.

„Nu ne propunem să vindem, ba chiar vrem să avem pe stoc, pentru că în anii următori vor exista un deficit în piaţă şi o creştere a cererii. Deja se estimează că se vor recepţiona cam 17.000 de locuinţe anul acesta în regiunea Bucureşti-Ilfov, faţă de 21.000-22.000 anual în trecut. În anii următori, nivelul va scădea dramatic“, a spus Ionuţ Negoiţă, CEO şi fondator HILS Development.

Se preconizează eliminarea facilităților fiscale pentru locuințe

Ionuț Negoiță este de părere că tehnologia și facilitățile fiscale vor duce la o creștere a prețurilor.

„Sunt toate premisele că preţurile vor creşte. Peste şapte-zece ani de acum încolo, preţurile vor fi duble. Pe baza nZEB, locuinţele vor fi dotate cu alte tehnologii şi materiale şi mai sunt şi alte aspecte care vor creşte costul – eliminarea facilităţilor fiscale, disputa privind PUZ-urile în Bucureşti, creşterea TVA. Sigur vor mai veni şi alte taxe. Consider că preţurile nu pot merge decât în sus.“a mai spus Negoiţă