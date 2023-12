Cristina Neagu se retrage de la echipa națională de handbal

Cristina Neagu își anunță retragerea de la echipa națională de handbal.

Cristina Neagu, dezamăgită că nu a ajuns la Jocurile Olimpice

Sportiva a declarat: „Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul”.

Dezamăgirea este foarte mare pentru handbalistă, care nici n-a putut juca în turneul curent.

„M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut”, adaugă Cristina Neagu.

Cristina Neagu va evolua la CSM București

Cristina Neagu anunță: „Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul”.

Ea mai spune că a fost ultimul Campionat Mondial și că își dorea să ajungă la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cristina Neagu va continua să joace la echipa de club, CSM București, cu care și-a prelungit recent contractul până în anul 2025.

România, locul 12 la Campionatul Mondial

România a ratat obiectivul de a ajunge în turneul final și în turneu preolimpic.

Trebuia să ajungă pe primele opt locuri. Din păcate, echipa antrenată de Florentin Pera s-a poziționat pe locul 12 în clasamentul final al competiţiei, potrivit Digi Sport.

Meciul de coșmar cu Germania care a descalificat naționala

Naţionala României a pierdut meciul cu Germania, joi seara, la Herning, în Grupa a III-a principală a Campionatului Mondial, scor 22-24. Șansele de calificare sunt utopice. România a făcut o primă repriză foarte bună, mai ales în apărare, dar a irosit mai multe şanse clare de a se desprinde pe tabela de marcaj, astfel că la pauză avantajul a fost de doar trei goluri, 12-9.

Repriza secundă a fost una foarte slabă, mai ales în atac, cu doar trei goluri marcate în primul sfert de oră.

Portarul Daciana Hosu a menţinut până la un moment dat speranţa echipei antrenate de Florentin Pera, dar în cele din urmă Germania a întors scorul, de la 12-15 la 17-15. România nu a reuşit să revină şi astfel ecartul de pe tabelă a crescut la cinci goluri, 22-17 şi 24-19, revirimentul venind prea târziu, ultimele trei goluri fiind înscrise de românce.