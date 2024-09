Monden Cristina Ich e istorie. Pițurcă Junior s-a afișat cu o altă femeie







Separarea dintre Alex Pițurcă și Cristina Ich pare să fie definitivă, odată ce bărbatul s-a afișat cu altă femeie. Acesta a pus la story un filmuleț în care apare alături de un model care îl sărută pe obraz.

S-a afișat deja cu noua cucerire

Pițurcă Junior pare că a pus capăt relației pe care o are cu mama copilului său. Pentru prima dată de când s-au despărțit, bărbatul a postat la story o imagine alături de altă femeie. Este vorba despre un model care are și origini asiatice și origini românești. Domnișoara în cauză are doar 21 de ani și este vlogger pe partea de machiaje și frumusețe.

De asemenea, potrivit profilului ei de Instagram, aceasta face parte și dintr-o agenție de modele. De altfel are și diferite ipostaze ca model pe pagina mai sus menționată. Cert este că din senin, Pițurcă Junior a decis să facă public un filmuleț în care tânăra îl sărută cu patos pe obraz. Doar că între timp, filmulețul a fost șters semn că deja s-au iscat controverse în jurul lui. Pițurcă Junior are un copil cu influencerul Cristina Ich.

O relație presărată cu despărțiri și împăcări

Cei doi au avut o relație timp de mai mulți ani, dar în cele din urmă s-au separat. La acel moment Cristina spunea că și-au dat seama că nu au atât de multe lucruri în comun și că dragostea care i-a unit la început nu a fost atât de durabilă. Cert este că între timp, după anunțul despărțirii cei doi au mai fost zăriți împreună. Ba chiar au fost și în vacanțe alături de cel mic, el fiind și cel care îi leagă puternic.

De altfel inclusiv la începutul acestui an s-a zvonit că cei doi sunt din nou împreună pentru că și-ar fi petrecut Revelionul unul în compania celuilalt. Cu toate acestea, iată că Piți Junior se pare că a ales o altă cale, rămâne de văzut pentru cât timp.