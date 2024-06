Economie Cristina Berteanu, Memorial Hospital, la Gala Capital: „Aș dori să le mulțumesc celor ce mi-au călăuzit pașii”







Cu siguranță, un cuvânt care ne dă fiori reci oricui este „cancer”, o adevărată problemă medicală și socială. În România, există aproape 100.000 de cazuri depistate anual, conform statisticii. Și se raportează o mortalitate prevenibilă de două ori și jumătate mai mare decât media europeană. Medicul și managerul Cristina Berteanu este unul dintre specialiștii țării noastre în care ne punem speranțele când vine vorba de rezolvarea acestei drame sociale.

Este medic primar ATI, competență în terapia durerii, doctor în medicină și unul dintre directorii proiectului PNRR “Centrul Național de Competență în domeniul Cercetării Cancerului”.

Cristina Berteanu a primit din partea Revistei Capital „Premiul Special pentru implicare în lupta împotriva cancerului”. „Este o onoare și un privilegiu să fiu aici, pe scena Premiilor Capital. Primesc acest premiu cu multă recunoștință. Aș dori să felicit în primul rând echipa Capital pentră că se implică și depune acest efort de a aprecia excelența profesională. În ceea ce mă privește, aș dori să le mulțumesc celor ce mi-au călăuzt pașii, le datorez sprijinul, de la ei am învățat ce înseamnă o împlinire, dar și cum poți depăși un eșec. Cum poți deveni, astfel, o variantă mai bună a ta”.

„Felicit toți laureații din această seară și sunt convinsă că prin dăruire și muncă asiduă au ajuns la această performanță. O să prețuiesc acest premiu, este un impuls de a continua de a depune eforturi în domeniul cercetării, dar și al serviciilor medicale de calitate pe care le puteți găsi în lanțul de spitale Memorial”, a declarat Cristina Berteanu pe scena Premiilor Capital.

Cristina Berteanu, excelență în cercetare și medicină

Estimările specialiștilor arată că, până în anul 2035, peste 40% din populație riscă să se îmbolnăvească de cancer. Este un studiu ce provoacă îngrijorare și, din acest motiv, din Topul nostru nu putea lipsi o femeie care își dedică viața luptei cu maladia secolului. Este unul dintre experții care a realizat Planul Național de Combatere a Cancerului.

”Din 2013 m-am implicat în construirea, organizarea și promovarea a șase clinici de oncologie și radioterapie în întreaga țară. A fost un proiect care s-a întins pe 10 ani, iar acum clinicile sunt în contract cu CNAS și un număr impresionat de pacienți beneficiază de tratament decontat”, explică medicul.

O definiție a succesului

Ediția de iunie a revistei Capital este dedicată femeilor cu reușite semnificative în societatea românească, așa că am întrebat-o pe dr. Berteanu ce înseamnă succesul pentru ea.

”Depinde cum privești succesul. Pentru mine, succesul înseamnă bucuria din ochii celui care a primit confirmarea vindecării, înseamnă acea îmbrățișare a pacientului ce pleacă acasă pe picioarele lui, înseamnă o întâlnire cu un supraviețuitor de cancer sau împlinirea unui rezident, căruia am putut să-i creionez un orizont profesional”, a răspuns medicul.

Pe lângă activitățile de cercetare și de implicare civică, dr. Cristina Berteanu este și director medical al Memorial Hospital România, unul dintre centrele de referință pentru tratarea cancerului în România. Din această calitate coordonează întreaga echipă a spitalului. Spune că este vorba despre o muncă în echipă, nu de o relație de subordonare.

”Sunt apropiată de oameni atât în calitate de medic, cât și de manager al unuia dintre cele mai cunoscute centre oncologice din România. E foarte important să marchezi viețile oamenilor într-un sens pozitiv, să reușești alături de ei să construiești o comunitate al cărui spirit să se simtă de la primul contact”, spune reputatul medic.

De altfel, și dictonul după care se ghidează în viață transmite același mesaj: ”Împreună facem diferența”.

Medicul care iubește arta

Date despre cariera medicului se găsesc cu duiumul în infinitatea internetului, așa că pentru acest material am mai avut o curiozitate umană. Ce hobbyuri are un specialist care se luptă cu cancerul? Așa am aflat că medicul Cristina Berteanu iubește arta.

”Când vreau să evadez un pic din cotidian, aleg fie un concert, fie o piesă de teatru sau o expoziție. Mă transpun în lumea artistică. Și nu cred că întâmplător arta și medicina merg mână în mână. Fiecare, în esența ei, vindecă, alină și deschide un orizont de speranță, viață nouă”, îmi spune medicul care dă viitor unor oameni aflați în situații medicale dramatice.

De fiecare dată când vorbesc cu un medic, am o curiozitate: crede în minuni? Este o lume în care se operează cu multă știință și precizie, așa că minunea este ușor antagonică prin imposibilitatea controlului. Crede, dar mai crede în ceva important: ”Cred în puterea comunității și a binelui. Cred în minuni. Minuni pe care le putem înfătui atunci când dezlegăm baierele sufletului și lăsăm deschisă comunicarea cu oamenii. Nu putem trăi singuri, nu putem să ne izolăm și nu putem să ne transformăm în statui de gheață, atâta timp cât soarele încă mai strălucește pentru noi. Avem o datorie: să fim oameni!”

Directorul medical de la Memorial Hospital România ține să încheie cu o frază aproape definitorie pentru ea: ”Pot spune că trăiesc contra cronomentru, dar faptul că reușesc să văd chipuri luminate de mulțumire îmi dă acea energie, care mă ajută să iau timpul ca pe un aliat al vieții mele și nu dușman”.

Gala Capital „Femei de Succes” 2024

Revista Capital a premiat femeile care fac performanță în România în cadrul Galei Capital „Femei de Succes”, ediția 2024. Evenimentul a avut loc joi, 20 iunie 2024, și a reunit femei lider din mediul de business, antreprenoriat, politic, cultural, medical, social, sportiv și mass-media.

Gala Capital „Femei de Succes” se numără printre evenimentele de tradiție organizate de revista Capital. În fiecare an, revista Capital celebrează performanțele femeilor din România și recunoaște rolul acestora în dezvoltarea mediului economic, administrativ și social din țara noastră.