Cristina Bâtlan a pus capăt unui mariaj de 26 de ani. Ce nu poate ierta jurata de la Imperiul Leilor

Cristina Bâtlan deține în portofoliul de afaceri brandul autohton Musette, numărul 1 în industria de incălțăminte si marochinărie din România.

Dacă pe plan profesional antreprenoarea are cu ce se lăuda, pe plan personal, jurata de laImperiul leilor s-a confruntat cu probleme în viața de cuplu. După o căsnicie de 26 de ani, Cristina Bâtlan a aflat că partenerul ei a înșelat-o.

Dar, Bâtlan a reușit să transpună profesionalismul din business în viața personală. Deși s-a lovit de episoadele de infidelitate ale soțului, Cristina Bâtlan a rămas în relații bune cu fostul soț și și-au continuat relația pe linie de afaceri. Totodată, cei doi au și un copil împreună.

Pe lângă faptul că este un jurat de bază din emisiunea Imperiul Leilor, Bâtlan este o femeie de afaceri de succes din România. Totodată, a pus bazele brandului românesc Musette, fiind fondatoarea și directorul general al companiei din industria marochinăriei și a încălțămintelor.

Cristina Bâtlan a fost o prezență discretă pe micile ecrane, în materie de showbiz sau picanterii. Rareori a adus în discuție viața personală, dar în cele din urmă a deschis cutia Pandorei în cadrul unui podcast moderat de Mihai Morar.

În cadrul emisiunii anterior menționate Bâtlan a precizat că motivul pentru care nu pus capăt mariajului au ținut de episoadele de infidelitate ale soțului. Antreprenoarea de succes nu a putut ierta faptul că fostul partener viață a mințit-o.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început din adolescență, dar după 26 de ani relația lor a ajuns la final. Fiecare au luat-o pe drumuri separate. Însă, au rămas parteneri în afaceri.

Sunt mulți ani. Ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu două luni înainte de 18 ani. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut bussines împreună. Ne-am setat anumite reguli. Nu știam ce e o familie perfectă. Părinții lui Roberto erau despărțiti, părinții mei nu erau despărțiți. Nouă ni s-a părut că avem nevoie în relație noastră de niște reguli. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit”, a spus Cristina Bâtlan.

„ Am reușit, am o formulă proprie. Suntem foarte bine unul cu altul. Roberto nu mai minte, e eliberat de faptul că nu este obligat să mintă. De multe ori îmi spune: Nu mai vreau să mint niciodată în viața mea. Noi suntem cei mai buni prieteni. Noi am fost împreună 26 de ani.

Aparent, cuplul și-a setat o regulă. Si anume, niciunul dintre ei să nu mintă. Dar, se pare, că Roberto s-a dezis de înțelegerea respectivă și a ales să calce strâmb. Nu a fost ușor pentru juratul de la Imperiul leilor. Însă, Cristina Bâtlan a trecut peste durerea suferită. Ba mai mult a pus punct mariajului de 26 de ani.

„ Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte. S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație.

Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit. Am pierdut momentele alea în care stăteam împreună acasă, toate activitățile astea simple și mici”, a spus Cristina Bâtlan, în podcastulFain&Simplu lui Mihai Morar.