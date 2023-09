Acuzații grave la Imperiul Leilor. Ce spun antreprenorii despre emisiune

Pe scaunele investitorilor se vor așeza Dragoș Petrescu, fondatorul unui lanț de restaurante. Dan Șucu, proprietarul celui mai important brand românesc de mobilă. Cristina Bâtlan, proprietara unui alt brand consacrat deja în Români. Dr. Wargha Enayati, fondatorul Rețelei Private Regina Maria.

Emisiunea „Imperiul Leilor” revine, pe 19 septembrie, cu un nou sezon. Jurnaliștii de la cancan.ro., au aflat în ce stadiu se află afacerile în care jurații au anunțat că vor investi. AU început cu business-urile pe care și le-a asumat Monica Cadogan.

Antreprenorii nu ar fi primit niciun euro, ba mai mult, Monica Cadogan nu le-a mai dat niciun semn de viață. Aceștia acuză că „Imperiul Leilor” ar avea, de fapt, ca scop promovarea și mai mult a investitorilor. Iat antreprenorii ar fi doar niște pioni.

Edomestic oferă servicii pentru animalele de companie, iar Monica Cadogan a simțit că are potențial. La fel ca Mohammad Murad, fondatorul Phoenicia Hotels. La final, cei doi milionari nu au ratat ocazia să se fotografieze alături de Andrei Găină, antreprenorul pe care au promis să-l ia sub aripa lor.

Andrei Găină a declarat că investitorii caută doar sa beneficieze, să lovească la capitolul imagine:

„Am evoluat, dar pe forțele noastre. Emisiunea este doar pentru promovarea investitorilor în proporție de 99 la sută. Nu am primit nicio finanțare. Nici vorbă. La fel cum au pățit și alți antreprenori. Ne-am mai întâlnit la diverse evenimente și sunt la curent cu tot. Unii, după emisiune, au plecat în concedii, alții și-au luat mașini cu gândul că le vine finanțarea. Și acum sunt în mare belea. Singurul meu regret e că, dacă știam că așa se va întâmpla, jucam altfel cartea. Investitorii caută doar sa beneficieze, să lovească la capitolul imagine”, a declarat Andrei Găină.

Dan Șucu. Sursa foto: Imperiul Leilor.

La Imperiul Leilor a participat şi FOLDO, un studio de design românesc, fondat de Nicolae Baciu în 2015. Firma sa oferă mobilier și jucării pentru cei mici. Iar Monica Cadogan și-a anunțat sprijinul financiar. Din păcate pentru antreprenor, au fost doar promisiuni aruncate în vânt.

„Nu, nu am primit nicio finanțare. A venit pandemia și s-a sistat totul. Făcusem un plan, dar nimic ulterior. În orice caz, nu știu câte proiecte prezentate de antreprenori au ajuns să fie și finanțate de investitori. Una e sa zici la televizor că da, investesc, alta este să finanțezi cu adevărat. Oricum, noi suntem pe creștere, am câștigat, totuși, și ceva notorietate cu emisiunea. Acum avem alt investitor, care nu are legătură cu emisiunea”, ne-a declarat și Nicolae Baciu pentru cancan.ro.