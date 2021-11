Cristian Țânțăreanu, dezvăluiri despre cea mai grea luptă din viața sa. ”A fost rău de tot!” Cum a făcut față provocărilor

Milionarul de la Corbeanca era vaccinat împotriva COVID-19 și avea în plan să își facă doza 3. Din păcate, acesta nu a scăpat de coronavirus și a ajuns la spital pentru a beneficia de un tratament.

A câștigat lupta cu virusul

„Mă bucur că mă caută televiziunile, e luptă mare, care ajunge să-mi ia ultimul interviu! Ştiu că sunt pregătit pentru ultimul drum şi atunci e luptă, care spune uite, cu două ore înainte de a-şi da duhul am vorbit cu el! Dar, mai aveţi de aşteptat”, a glumit Cristian Ţânţăreanu la emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV.

Cristian Țânțăreanu a trecut prin clipe înfiorătoare după ce s-a infectat cu virusul COVID-19. Omul de afaceri a ajuns de urgență la spital și a suportat chinuri groaznice mai bine de 3 săptămâni.

„Atunci a fost rău de tot, acum e bine! Eu cred că sunt mai bine ca înainte. Acolo m-am cam chinuit vreo trei săptămâni. Am avut oxigen, dar în cameră… Soţia a fost mai bine, a avut grijă de mine. Am analizele bune, am slăbit vreo 6 kilograme”, a spus Cristian Ţânţăreanu. „Am vrut să fac şi eu camera barica, e una bună la Constanţa, noroc că am sunat şi mi-a spus că nu pot, că nu e doctorul, că trebuie analize, şi după patru zile am respirat mai bine şi am renunţat”, a mai precizat afaceristul din Corbeanca.

Cine este moștenitorul milionarului

Cristian Țânțăreanu are trei băieţi, un fiu natural şi alţi doi vitregi. Se laudă cu fiecare ocazie cu cei 8 nepoți. Marea întrebare a internauților a fost cine va moșteni averea de 30 de milioane de euro a omului de afaceri.

”Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20-30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro, casele la copii sunt fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia.

Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puțin. Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai.