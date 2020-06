Cristian Sabbagh a povestit că a vrut să se facă polițist, în România, unde s-a refugiat cu familia, dar nu a fost primit la școală din cauza faptului că nu avea un dosaar de cadre bun. ”Am terminat școala și am vrut să mă înscriu la Academia de Poliție. Am constatat cu stupoare, când am fost să îmi depun la cadre la Ploiești, și iată că nu am avut dosar bun de cadre pentru că aveam dublă cetățenie.

Mi-au zis că nu se poate pentru că am dublă cetățenie. A durat vreo șase – șapte ani toată chestia asta. Mi s-a spus pe vremea aia că ar fi bine să renunț la cetățenia libaneză și, firesc, că nu am acceptat așa ceva. Și am ales o altă meserie complementară meseriei de polițist, și am devenit jurnalist. Am debutat la Evenimentul Zilei”, a mai povestit Sabbagh în emisiunea lui Mirel Curea de pe EvZ TV.

De altfel, marea dragoste a vedetei Kanal D este meseria de polițist. Deși a vrut să devină om al legii, visul nu i s-a putut împlini dintr-un vis birocratic. Cu toate astea, în lunga carieră de jurnalist, Sabbagh a realizat enorm de multe emisiuni despre acțiunile Poliției Române.

Ba mai mult, în 2018 s-a zvonit că vedeta de la Kanal D ar urma să fie delegată la Ministerul de Interne pentru a fi un vector de imagine. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, motivele fiind necunoscute.

Prezentatorul Stirilor Kanal D a primit și o distincție pentru că a ajutat la promovarea imaginii Poliției Romane. „Cei care ne privesc să nu creadă că sunt vreun ofițer sub acoperire. N-am fost niciodată. Când eram mic, îmi doream să devin polițist„, a declarat Christian Sabbagh. Nu a putut deveni polițist cu acte în regulă din pricina dublei cetățenii, tatăl prezentatorului fiind libanez, dar s-a implicat cu pasiune în activitatatea acestei instituții și a participat la numeroase misiuni, în calitate de jurnalist.