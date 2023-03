Cristian Bușoi: „Este nevoie de o strategie urgentă pentru promovarea companiilor și start-up-urilor românești în Silicon Valley”

Cristian Bușoi, președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, a organizat săptămâna aceasta „Zilele Europene ale Inovării” în Silicon Valley. Evenimentul a fost o premieră, iar la organizarea sa a participat și Mariya Gabriel, comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret.

Alături de Cristian Bușoi și de Mariya Gabriel, la eveniment a participat o delegație numeroasă din Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Consiliul European al Inovării, Institutul European de Inovare și Tehnologie și importanți reprezentanți ai industriei europene.

„România are nevoie urgent de un plan aliniat la strategia europeană pentru promovarea companiilor și start-up-urilor românești în Silicon Valley, SUA.

Am condus și am participat la dezbateri și întâlniri cu zeci de actori relevanți din ecosistemul de inovație din Silicon Valley, m-am întâlnit cu tineri excepționali, care uimesc cu proiectele lor inovatoare și cu lideri ai unor companii de renume din Europa, stabilite în Silicon Valley.

Două evenimente majore au marcat această vizită în California: Forumul European de Inovare din 22 martie și evenimentul „Europa caută inovatori”. Am prezentat în cadrul acestor întâlniri programele pe care UE le are în domeniul Cercetării și Inovării și am întărit ideea beneficiilor colaborării dintre sistemul european de inovare și Silicon Valley. Statele Unite ale Americii sunt cel mai important participant non-UE la programele de cercetare ale Uniunii. Împărtășim aceleași valori și avem aceleași ambiții în domeniul științei și cercetării, pe care îl considerăm esențial pentru progres”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Cristian Bușoi.

Avem nevoie de strategii pentru promovarea companiilor și start-up-urilor românești în Silicon Valley

Președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European susține că Europa aste un actor major în Silicon Valley, 70 dintre aceste mari companii fiind implicate activ în ecosistemul inovației. El a precizat că România de demonstrat că are un mare potențial în domeniul IT.

„Europa este un actor major în Silicon Valley. 70 dintre cele mai mari companii din Europa au o prezență permanentă în Silicon Valley și sunt implicate activ în ecosistemul inovației.

România are un potențial extraordinar, dovedit deja în domeniul IT și al Inteligenței Artificiale, și merită să se alăture acestui ecosistem. Avem nevoie de o strategie urgentă în coordonare cu strategia europeană pentru promovarea specialiștilor noștri valoroși în Silicon Valley și pentru a găsi soluții pentru parteneriate cu companii americane și mai ales fonduri de investiții”, a mai spus Cristian Bușoi.