Cristi Borcea, îngrijit după gratii de un bărbat. Dezvăluiri incredibile din anturajul omului de afaceri: „Tu ești d-ăla? Mi-a zis că da!”

Cristi Borcea a fost coleg de celulă cu Giovanni Becali. Amândoi au fost condamnați în Dosarul transferurilor. Becali a povestit despre un bărbat pe care în foloseau drept „menajeră” pe perioada cât au stat după gratii, informează Wowbiz.

„Ne trezeam la 7 sau la 7:30, când era apelul. Aveam abonamente la ziare, la Digi și Telekom și la încă 3-4 canale. Plăteam noi, printr-o firmă. Pușcăria nu avea bani să plătească și făceam noi cerere să plătim. Puteam mânca ce doream noi, de la magazin. Puteam să ne cumpărăm de 1.000 de lei pe săptămână.”, a povestit Giovanni Becali.

Giovani Becali a ținut să aducă o serie de lămuriri despre modul în care trăia în pușcărie.

„S-au spus multe minciuni despre cum am trăit eu în pușcărie. Da, am dat bani și am adus var și o bidinea să modernizăm baia. Am pus niște băieți să muncească. Le-am dat țigări. Erau băieți săraci și noi aveam bani de țigări.", a povestit Giovanni Becali la Digi Sport.

„Eram cu Borcea și zicea: „Uite-l pe filipinezul nostru”. Era un băiat care ne ajuta. Era un băiat care avea un mers ciudat. Mergea cu fundul îndoit. L-am întrebat: „Tu ești d-ală? Homosexual?”. Mi-a zis că da și i-am zis „De mâine ai furculița ta, lingura ta, prosopul tău”. I-am adus mănuși de plastic. Ne făcea curat și alte treburi pe care noi nu le-am fi făcut. Nu putem spune că era servitor sau menajeră. Ne ajuta pe acolo.”, a mai relatat Giovanni.

Cristi Borcea a revenit în puşcărie, fiind condamnat într-un dosar de retrocedări ilegale în Constanţa.

