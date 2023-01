Cristi Borcea a împlinit 53 de ani. Ce cadou a primit de la familie omul de afaceri

Soția, Valentina Pelinel, i-a organizat o petrecere acasă, alături de copiii lor, de gemenele Rania și Indira și de băiețelul Milan. Totul a fost făcut public de fostul model international care se mândrește cu familia ei. Cristi Borcea apare sărutându-se cu Valentina Pelinel, alături de micuții lor, dar și un tort special. Este vorba de un tort decorat cu o figurină, care stă la birou, asemenea omului de afaceri. La 53 de ani, Cristi Borcea nu a renunțat la aparițiile elegante, omul de afaceri a apărut de ziua lui îmbrăcat într-un costum, cu vestă și cravată, toate asortate.

Cum și-a sărbătorit Cristi Borcea ziua de naștere

În diferite interviuri, Valentina Pelinel a declarat că soțul ei are mare grijă de aspectul lui fizic, merge chiar și la medicul estetician pentru unele îmbunătățiri. Valentina Pelinel a declarant în mai multe rânduri că atât ea cât și soțul sunt mari amatori de produse de înfrumusețare. „Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună. Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat ea.

„De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a mai adăugat Valentina Pelinel.