CEL MAI DEZAXAT CRIMINAL al României: „Am înfipt cuțitul încet, zâmbind, l-am scos, a curs mult sânge” EXCLUSIV EvZ. Detalii șocante

Prezentăm astăzi declarațiile lui Florin Buliga, arestat pentru că și-a ucis soția și cei doi copii, declarații date atât imediat după ce consumase droguri cât și după câteva luni de abstinență. Era consumator de droguri și de „religii fast food”





Astăzi, 16 noiembrie, Tribunalul Brașov ar trebui să se pronunțe în dosarul lui Florin-Mircea Buliga. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, este acuzat de deținere și consum de droguri, canabis.

Știrea ar fi fără însemnătate dacă Buliga nu ar fi același care, în urmă cu 8 luni, nu și-ar fi ucis familia, soția, Elena-Monica, și copiii, Ioana și Matei. Femeia avea 42 de ani, iar copiii numai 18 și, respectiv, 13 ani.

Pe baza unor documente de la dosarul de crimă, care se judecă la Tribunalul pentru minori Brașov, următorul termen fiind pe 27 noiembrie, vă propunem să înțelegem, atât cât se poate, mecanismele din mintea criminalului. Vom vedea cum prima perioadă de detenție a însemnat pentru el o adevărată „trezire” din nebunie, cum a început să înțeleagă ce a făcut, de unde, la început, credea că îi ucide pe cei trei pentru a-i scăpa de schimbările pe care Zamolxis le va aduce lumii.

Vă avertizăm că urmează amănunte care vă pot afecta emoțional.

Aleșii lui Dumnezeu

Povestea inițială este relativ simplă, Buliga, patronul unei firme din Brașov care vindea aparatură pentru practicarea medicinei alternative, se întoarce spre casă de la Mănăstirea Șinca Veche. Pe drum se zgârie pe piept, încercând să se sinucidă. Își continuă drumul și apoi, în cursul nopții de 26 spre 27 martie, îi ucide pe cei trei cu multe lovituri de cuțit. Dimineață se duce la Poliție.

A urmat o furtună de presă, cu multe amănunte, senzațional fiind Jurnalul criminalului, un amalgam de „revelații” și „învățături” culese din mai toate religiile, un mix care s-a dovedit mortal pentru cei din jurul său. Documentul a fost publicat de ziarul nostru în aprilie.

Acum prezentăm crima văzută „prin ochii asasinului”, cu mențiunea că fragmentele care urmează sunt dintr-o declarație dată la puțin timp după crimă, când mintea lui Florin Buliga era încă „sosul” din „șaorma cu de toate religioasă” în care se refugiase.

„Cu o zi înainte (26 martie - n.n.) am mers la Mănăstirea Șinca Veche, deoarece doream să fiu singur, ca să mă rog, să meditez, să mă plimb. La această mănăstire am fost de mai multe ori și singur, cât și cu familia. Am stat aproximativ 45 de minute, m-am rugat, am asistat la o prezentare a unei măicuțe, în acest timp am avut revelația interioară asupra păcatelor mele pe care le-am comis de-a lungul timpului. Precizez că am fost afectat de moartea mamei mele când aveam 14 ani și de semnificația cifrei 6 din viața mea. Din câte cunosc eu, există o ciclicitate care se petrece cu aproximație în fiecare an, în perioada Sărbătorilor pascale, respectiv că este nevoie ca înainte de Paști să moară anumite persoane care sunt alese de Dumnezeu”.

„Consider că am făcut un lucru bun”

Aici sunt necesare câteva amănunte din viața acestei familii. Florin și Elena s-au mutat în Brașov în 2008, când și-au deschis firma. El a fost alcoolic și, prin eforturi mari ale întregii familii, a reușit să scape de viciu, dar s-a refugiat în altul. Fuma canabis. Potrivit propriilor spuse, a început să fumeze tot mai mult, rezultatul fiind „revelațiile” în care amesteca frânturi de informații culese din cărțile pe care le citea, de pe site-urile parcurse în grabă sau din ce vedea în documentare. Deși soții erau amândoi sub supravegherea unui psiholog de aproape 10 ani, Florin și-a ascuns delirul sub masca extravaganței.

Pe 26 martie, bărbatul ajunge în oraș, ia o orhidee de la o florăreasă pe care o mai ajuta cu bani și lucruri. Era floarea preferată a soției sale. Merge acasă, într-un bloc de lux, aflat la marginea orașului.

„Am încercat să îi spun soției mele că m-am înjunghiat cu un cuțit în zona inimii, dar nu m-a băgat în seamă. (...) Eu când am urcat în casă aveam la mine, în rucsac, cuțitul cu care mă înjunghiasem. (...) Până să se culce soția, ne-am conectat la aparatul tesla, care creează un câmp de energie foarte ridicată și care m-a relaxat. După ce am servit masa, i-am propus soției mele să-i fac un masaj, pe patul pe care îl aveam în dormitor. A fost de acord și s-a așezat. Am așteptat aproximativ 30 de minute ca să adoarmă și apoi i-am înfipt cuțitul pe care îl adusesem din mașină, de 2 sau 3 ori în zona inimii, s-a zbătut. A dat din mâini și m-a zgâriat pe față și a scos un sunet dar nu am înțeles nimic din ce a zis. Am luat orhideea și am așezat-o pe pieptul soției, pentru că era floarea ei preferată, am stat lângă ea până la ultima răsuflare. Am spus o rugăciune care avea ca scop elevarea sufletului ei pentru a ajunge într-un loc mai bun. Consider că prin fapta mea am făcut un lucru bun, deoarece sufletul ei se află acum într-un loc liniștit”. Apoi criminalul s-a conectat din nou la aparatul tesla și, susținea el, forțe exterioare l-au îndemnat să continue.

„Ceea ce mă bucură...”

Ce înseamnă să continue? În tot acest timp, băiatul de 13 ani era în camera lui. S-a jucat pe computer și a adormit. Florin o sună pe Ioana, fiica lor, și o cheamă acasă. Ea vine și, la scurt timp, fata se culcă.

„După ce fata a intrat în camera ei, am așteptat ca ea să adoarmă, am intrat cu cuțitul și am lovit-o de mai multe ori în zona inimii, s-a zbătut, a încercat să spună ceva dar nu pot preciza dacă a și reușit. Am mai stat puțin și apoi am intrat în camera băiatului unde am procedat la fel, l-am lovit de mai multe ori în zona inimii”.

Spre finalul acestei mărturii, criminalul spune: „Ceea ce mă bucură în momentul de față e că îi știu pe copii și pe mama lor că sunt fericiți și au o viață mai bună într-o altă lume, lucru pe care eu l-am oferit acestora.”

Bunicul copiilor uciși descrie relația cu tatăl lor

Și tatăl femeii ucise povestește despre căsătoria cel puțin ciudată pe care a avut-o fiica sa: „Știu că Florin provine dintr-o familie în care mai are un frate mai mare, mama sa a decedat pe când avea 13 ani și a fost crescut în continuare doar de tatăl și mătușile sale, într-un cadru familial rece. Familia sa a fost la nuntă (în Piatra Neamț, de unde era Elena-Monica - n.n.) și ulterior căsătoriei ne-am vizitat cu tatăl său și partenera sa, relația dintre noi fiind una firească. Cu aceste ocazii am observat că tatăl său îl cataloga ca fiind nedemn pentru fiica mea. Tatăl lui Florin era și el consumator de alcool și a decedat din această cauză în urmă cu aproximativ 3 ani de zile. Atitudinea ginerelui meu față de familia sa a fost dintotdeauna rece, nu își îmbrățișa copiii și se comporta dur cu aceștia, nefiind implicat în creșterea și educarea lor, folosind un limbaj violent și agresiv”. Aici trebuie spus că nu există mărturii că în familia Buliga ar fi fost violențe, anterior crimei. Certurile nu depășeau anumite limite.

