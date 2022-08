Alt scandal la DNA, un polițist acuză presiuni din partea procurorilor. Ce i s-a cerut în schimbul retragerii acuzațiilor

Fostul șef al PTF Moravita, Gabriel Furcea, a declarat în fața judecătorilor cum i s-a cerut să formuleze un denunț împotriva judecătoarei Adriana Stoicescu. El a spus că în schimbul acestuia, i s-ar fi promis că se va renunța la acuzațiile împotriva sa.

„Undeva prin aprilie, mai, iunie 2017, am fost contactat de un ofițer de la Serviciul Județean Anticorupție Timiș. Când ne-am întâlnit, acesta mi-a spus că știe prin ce am trecut, ca șeful lui sau fostul lui șef, Bercea Emil, și că sunt la București niște oameni care vor să discute cu mine. Am spus că sunt de acord și, a două zi, am plecat noaptea, pentru a fi acolo, dimineață. Nu știam unde merg și am văzut că sunt la DNA, structura centrală”, a povestit polițistul judecat pentru corupție în fața instanței.

Gheorghe Furcea a mai relatat că la DNA a fost preluat de un ofițer de poliție care l-a dus în biroul procurorului Gheorghe Popovici care i-ar fi transmis că îl intersează judecătoarea Adriana Stoicescu.

„Jos ne-a întâmpinat un ofițer de poliție, care s-a prezentat a fi comisar șef Crăciun Viorel. Am mers sus, am intrat în biroul unui procuror, acesta spunând că este Gheorghe Popovici, spunând că știe prin ce am trecut și că trebuie să reglementăm aceste aspecte. Am început să povestesc 5-6 minute, după care dumnealui îmi spunea că-l interesează în mod expres doamna judecător Adriana Stoicescu”, a mai spus Gabriel Furcea.

Polițistul susține că a sesizat SIIJ dar a fost ignorat

Polițistul de frontieră a mai spus că procurorul l-a trimis la ofițerul care l-a preluat inițial și i-a cerut să dea o declarație de martor.

„În acest moment, efectiv am rămas blocat, din nou eram pus în față unui fapt de a spune aspecte despre care nu știam ce să visez sau imaginez. Iritat, procurorul a spus că, oricum, fiind acolo, dacă nu vreau să spun. Era în aceeași notă de a face împreună, dar nu știu ce să facem. Dacă trebuie să fie spusă o poveste, trebuie să existe un sâmbure de adevăr.

Încercând să mă intimideze, m-a trimis în biroul lui Crăciun Viorel să mă audieze că martor. Am scris olograf declarația, de mâna. Când a văzut că nu scriu după dictare – am scris că și eu mă arestăm, singur, după acele povești din referatul de arestare -, mi-a spus să ies afară și nu am mai continuat declarația”, a mai arătat Furcea.

El a mai adăugat că ulterior a mai fost contactat de procurorii DNA care i-au plătit și transportul până la București. Gabriel Furcea a mai spus că a făcut sesizare la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) unde a vorbit despre presiunile la care ar fi fost supus pentru a o denunța pe judecătoarea Stoicescu, după cum relatează publicația Impact press.

Un procuror DNA cu rezultate

Procurorul Gheorghe Popovici a activat în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, de unde a fost delegat procuror-șef al Secției de combatere a corupției din DNA.

El a instrumentat mai multe cazuri de corupție care s-au încheiat cu condamnări, precum cel al Alinei Bica, fost procuror-șef al DIICOT, sau al lui Cristian Victor Popescu Piedone, fostul primar al Sectoarelor 4 și 5, condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul „Colectiv“.

De asemenea, procurorul Popovici a mai lucrat în dosarul în care fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, fostul șef al SIPI Constanța, Florin Dan Secareanu, și fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor, Viorel Comanita, au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare.