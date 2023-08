În vârstă de doar 18 ani, Loredana este acum traumatizătă de fapta pe care a comis-o. Mama ei nu trage nădejde că fata ei va mai ieși vreodată din închisoare, însă a iertat-o. „ O iert, clar că o iert, că e fata mea”, a mai precizat mama Loredanei la ieșirea din penitenciar.

Femeia spune că nu a discutat deloc cu fica ei despre crima comisă. Singurele conversații au fost despre frații ei, Radu, Raluca și Vlăduț.

Mama adolescentei este în continuarea șocată de cele întâmplate. Nu ar fi crezut niciodată că fica ei ar fi în stare de o asemenea faptă. Ba mai mult, precizează femeia, la aflarea vestei a fost dusă la spital, iar în momentul de față are nevoie de medicamentație. De asemenea, o descrie pe fica ei ca fiind o persoană sufletistă, deloc violentă si care făcea mai toate treburile prin casă.

„Nu am cuvinte, nu ne așteptam la așa ceva. Am avut un șoc total când am aflat. Am fost dusă la spital pentru că mi s-a fãcut rău, iau pastile ca să pot să fiu calmă. Loredana era sufletistă, era bărbatul casei, că suntem singuri de nouă ani de zile. Făcea treabă, nu era violentă, în fiecare zi făcea naveta la școală, pleca la 07:00 și venea la ora 15:00”.