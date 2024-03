Actualitate Crimă în Capitală. Un francez a fost găsit împușcat pe terasa unui bloc







Un caz șocant a avut loc în Capitală. Politiștii au fost alertați prin numărul unic de urgență 112, după ce o echipă de muncitori a descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat. În urma controlului amănunțit s-a constatat că este vorba de o crimă. Un cetățean francez în vârstă de 55 ar fi fost împușcat.

Anchetatorii au stabilit în primă fază că este vorba de o crimă. Victima de 55 de ani a fost împușcată, în plus cetățeanul francez era legat la mâini și picioare. Locatarii blocului din Capitală susțin că nu cunosc victima și nici nu au văzut-o.

Corpul neinsuflețit a fost transportat la INML pentru autopsie. Potrivit primelor informații francezul ar fi fost sugrumat și prezenta o plagă deschisă la nivelul capului. Bărbatul francez a fost descoperit pe terasa unui bloc din Sectorul 3. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la Secția 11, București.

Cazul de crimă a fost prelut de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Birou Serviciul Omororuri din cadrul DGPMB.

„La data de 15 martie 2024, Directia Generala de Politie a Municipiului București – Sectia 11 Politie fost sesizată, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, pe terasa unui bloc din Sectorul 3, s-ar afla o persoana decedată. La fața locului s-au deplasat politisti din cadrul subunitătii și un echipaj de prim-ajutor, care a constatat decesul persoanei in cauză, un bărbat, cetățean străin, in vârstă de 55 de ani.

Cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu Serviciul Omoruri – DGPMB, in vederea continuarii cercetarilor si stabilirii imprejurarilor in care s-a produs evenimentul. De asemenea, trupul neinsufletit urmeaza sa fie transportat la Institutul National de Medicina Legala, in vederea efectuarii necropsiei”, a anuntat Politia.